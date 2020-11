Mis à jour le 15/11/2020 à 22:56

Finies les vidéos et photos pour céder la place aux défis qui mettront à l’épreuve votre esprit et votre agilité visuelle. Prouvez que vous en êtes digne aujourd’hui. À un moment où les réseaux deviennent la principale “ arme ” pour faire face à l’épidémie de COVID-19 sur la planète, le défis viraux sont apparus comme la nouvelle tendance sur Internet. Vous en avez assez des mêmes vieux trucs?

Dans des pays comme l’Espagne, le Mexique, les États-Unis ou la Colombie, ce défi a été la cause de plus d’un mal de tête chez des centaines d’internautes qui, à travers leurs commentaires, ont exprimé la difficulté de relever ce défi. Tu es prêt? Mettez vos meilleures lunettes et essayez de trouver les toilettes. Soyez prudent, gardez à l’esprit que le temps est limité.

PLUS: Dites-nous ce que vous voyez en premier dans l’image et connaissez votre plus grande peur [FOTO]

IMAGE COMPLÈTE

Comme vous pouvez le voir sur l’image, le défi n’est pas vraiment aussi simple que vous le pensiez. Mais allez, nous vous faisons confiance et nous croyons en vos capacités. Avez-vous besoin de plus de temps? Allez-y et trouvez ces toilettes, mais essayez de le faire en moins de 15 secondes. Maintenant, si vous ne pouvez pas les trouver, nous vous montrerons la solution ci-dessous.

Trouvez les 3 toilettes fermées à couvercle caché dans l’image suivante. (Photo: Facebook / Capture)

SOLUTION DE DÉFI

Qu’est-il arrivé? Votre temps était-il court? Ne vous inquiétez pas et ne vous sentez pas mal. C’est tout à fait normal, car ces défis nécessitent beaucoup de temps et de patience pour être résolus. Si vous ne faisiez pas partie du groupe restreint de génies qui ont réussi à relever ce défi, ne vous inquiétez pas, nous vous invitons à voir la solution et à la partager avec vos amis.

Comme vous pouvez le voir dans la solution de ce défi viral dans Facebook, les toilettes sont dispersées sur toute l’image. Cependant, il est difficile de les trouver au milieu de toutes les autres toilettes, car les couleurs n’aident pas. La plus grande difficulté n’est pas seulement de trouver les toilettes, mais aussi de garder le regard fixe sans avoir le vertige.

Solution: pouvez-vous trouver les 3 toilettes avec le couvercle fermé caché dans l’image? (Photo: Facebook / Capture)

Avez-vous aimé le défi? Cela a-t-il été très facile pour vous? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

Les maçons sont viraux pour la construction d’une pièce sans porte et leur réaction à le réaliser. (TIC Tac)