Si vous avez du temps libre, profitez-en en participant au défi viral des réseaux sociaux comme Facebook qui consiste à retrouver les six loups déguisés en moutons qui sont sur une photo. Tente ta chance. Nous vous informons que seuls quelques-uns ont réussi à les trouver. C’est définitivement un défi pour vous en ces temps de pandémie de COVID-19. Vous osez? Avant.

Ce défi viral a été créé par Actualités Televisa, qui l’a publié sur son site Internet le 25 juin de cette année. Actuellement, peu d’utilisateurs ont pu trouver les 6 loups déguisés en mouton, le défi est donc l’un des plus discutés dans Facebook.

L’illustration que nous vous montrerons dans cette note testera votre vision, car vous devrez faire attention à chaque détail pour localiser les animaux mentionnés. Bien qu’il n’y ait pas de limite de temps, l’idée est que vous le faites aussi vite que vous le pouvez.

IMAGE COMPLÈTE

Les 6 loups en tenue de mouton sont bien cachés dans l’illustration. (Photo: Noticieros Televisa)

Son niveau de difficulté a amené de nombreux internautes aux États-Unis, au Mexique et en Espagne à avoir de graves maux de tête et à finalement décider d’abandonner, bien qu’ils aient assuré avoir au moins été distraits pendant un certain temps.

Si, comme eux, vous avez décidé de jeter l’éponge, mais que vous ne voulez pas vous retrouver avec l’envie de savoir où sont les loups déguisés en moutons, regardez la photo ci-dessous ce paragraphe. Là, vous pourrez connaître les emplacements des animaux.

SOLUTION DE DÉFI

Trouver les 6 loups déguisés en moutons est devenu une tâche difficile pour les utilisateurs. (Photo: Noticieros Televisa)

Qu’avez-vous pensé du défi? Était-ce facile à résoudre? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

