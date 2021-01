est défi visuel a de nombreux utilisateurs fous sur les réseaux sociaux. Cela est dû à trouver le bogue dans la photographie d’astronaute, c’est l’une des choses les plus difficiles. En fait, très peu parviennent à trouver la réponse. est défi viral votre vision.

Dans le cadre du sac à dos chargé de virus qui Depor apporte aux utilisateurs des réseaux sociaux, ce nouveau défi visuel a fait trembler plus d’un en raison de sa grande difficulté. Êtes-vous prêt à inspecter cette image loin d’être simple? Allons-y avec ce que vous devez prendre en compte.

Maintenant, déjà avertis de ce qui va arriver, nous vous montrons une grande image que vous devrez inspecter pendant environ 20 secondes et localiser l’erreur. Mais attention, regardez «au-delà de l’évidence» et ne manquez pas du tout chaque situation ou composition que la solution peut vous apporter.

Image virale

Trouvez l’image fausse et fausse de l’astronaute viral sur les réseaux sociaux. (La diffusion)

Allons-y avec un indice que vous devriez prendre en compte après avoir vu et vu l’image plusieurs fois, mais sans trouver la réponse. Pour avancer, nous vous demandons de faire attention aux pieds de l’astronaute. Il convient de noter, à son tour, que ce type de défi a suscité beaucoup de controverses, en même temps qu’il vole l’attention dans de nombreux pays.

Solution virale

Rien pour le moment? Vous en avez assez de chercher et de chercher? Ne vous inquiétez pas et ne vous sentez pas mal. C’est tout à fait normal, car ces défis nécessitent beaucoup de temps et de patience pour être résolus. Si vous ne faisiez pas partie du groupe restreint de génies qui ont réussi à relever ce défi, ne vous inquiétez pas, nous vous invitons à voir la solution et à la partager avec vos amis.

Quelle est l’erreur? Eh bien, c’est facile: si l’astronaute est sur la Lune, pourquoi apparaît-il derrière lui? Telle est l’erreur et la réponse à ce défi. Une folie. Et c’est que vous n’aviez qu’à faire très attention aux détails pour le remarquer.

Qu’as-tu pensé du viral? At-il répondu à vos attentes? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à vous conformer. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

