Siège dans le Capitole des États Unis! Le bâtiment qui abrite les deux chambres du Congrès du pays a été le théâtre d’actes de violence commis par des partisans inadaptés du président sortant. Donald Trump qui sont entrés dans l’établissement et se sont affrontés avec plusieurs policiers. Plusieurs vidéos et photos de l’événement malheureux ont été partagées sur les réseaux sociaux, où plus d’un a été surpris de découvrir que ces scènes n’avaient pas été prédites par la série animée Les Simpsons mais pour un autre programme célèbre avec plus de 23 ans sur les écrans: Parc du Sud.

PLUS D’INFORMATIONS: LIVE | Une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le Capitole et des coups de feu ont été tirés | PHOTOS

Bien que ce ne soit pas une prédiction en soi, sur Twitter plusieurs utilisateurs ont partagé des commentaires et des captures d’écran d’un épisode correspondant au premier épisode de la saison 21 dans lequel une foule dirigée par Darryl Weathers est vue agitant le drapeau confédéré, considéré comme “Un symbole raciste de l’oppression et de la suprématie blanche, représentant la guerre pour maintenir l’esclavage, et plus tard, l’opposition aux progrès des droits civils”, selon un rapport de CNN.

Les créateurs de Parc du Sud Ils utilisent ce personnage controversé et le groupe qui l’accompagne toujours pour protester contre des choses qu’ils considèrent souvent à tort comme injustes. “Tous nés aux États-Unis” comme, par exemple, que les voyageurs du temps qui ont immigré du futur au présent ou des assistants virtuels tels que le service Alexa d’Amazon lui «ont pris des emplois», pour critiquer le secteur nationaliste sur lequel Trump comptait pour être élu comme chef.

Donald Trump demande à ses partisans de “rentrer chez eux”

Président Donald Trump Il a dit à ses partisans de “rentrer à la maison” après leur entrée par effraction dans le Capitole de États Unis après un rassemblement au cours duquel il a répété ses fausses allégations de fraude électorale. Dans le même temps, il a réitéré ses accusations incendiaires selon lesquelles l’élection du 3 novembre qui a donné la victoire aux démocrates Joe Biden a été volée”.

«Je comprends ta douleur», dit-il Atout dans une vidéo d’une minute partagée sur Twitter et d’autres médias sociaux. «Nous avons eu une élection qui nous a été volée. Mais ils doivent rentrer chez eux maintenant. Nous devons avoir la paix. Nous devons avoir l’ordre public », a-t-il condamné.

pic.twitter.com/Pm2PKV0Fp3 – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 janvier 2021

Suspension des activités à l’intérieur du Capitole

Le congrès de États Unis urgence a suspendu une session pour certifier la victoire électorale de Joe Biden après les partisans du président sortant Donald Trump pénétrer dans le Capitole après avoir affronté la police, a rapporté un photographe de l’.. Le membre du Congrès Jim McGovern a déclaré la pause “sans objection”, martelant le marteau alors que des cris et des émeutes se faisaient entendre dans les galeries publiques.

Fonctionnaires de la Capitole a déclaré la fermeture des installations, et les législateurs ont déclaré sur Twitter qu’ils se réfugiaient dans leurs bureaux, tandis que des manifestants étaient vus, dont certains arboraient des drapeaux de Atout, marchant dans le bâtiment. Le maire de Washington, Muriel Bowser, a ordonné un couvre-feu dans toute la ville après les violents événements lors de la manifestation contre la défaite électorale du dirigeant sortant.

Ils se précipitent sur la police, à l’intérieur du bâtiment du Capitole américain, en ce moment. pic.twitter.com/RTFkSITunM – Joshua Potash (@JoshuaPotash) 6 janvier 2021

Évacuation du Capitole suite aux protestations des partisans de Trump

Plusieurs immeubles de bureaux du Congrès de États Unis ont été évacués alors que les partisans du président Donald Trump ils ont assiégé le Capitole en signe de protestation contre la défaite électorale du président, selon des images de journalistes de la place.

La police a ordonné au personnel de quitter le bâtiment Cannon et les autres bureaux qui bordent le Capitole après que Trump ait demandé à ses partisans de manifester contre la certification de la victoire de Joe Biden lors des élections du 3 novembre, qui se déroulent cet après-midi dans une session conjointe du Congrès.

MAGA et la police s’affrontent maintenant à l’intérieur du Capitole. pic.twitter.com/SDYJk2eGN6 – Joshua Potash (@JoshuaPotash) 6 janvier 2021

Une personne blessée par balle lors d’incidents à l’intérieur du Capitole

Une personne a été blessée par balle à l’intérieur du Capitole au milieu du chaos déclenché par l’irruption des partisans du président Donald Trump au siège législatif de États Unis. «Une victime par balle a été transportée du Capitole“Une personne liée à un service d’urgence a déclaré à l’., ajoutant qu’il y avait” d’autres blessés “dans la zone. Selon le Washington Post, citant la police, la victime est une femme blanche blessée à l’épaule, tandis que CNN a rapporté qu’elle avait été hospitalisée dans un état critique.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES VIRAUX

Ils pénètrent par effraction dans l’ancienne maison de Luis Miguel à Acapulco et ce qu’ils ont trouvé lors de l’inspection vous étonnera. Qui a raison dans cette vidéo? Les robots deviennent viraux après avoir joué dans une discussion animée The Forbidden Steps! Un chien devient viral en dansant devant son propriétaire

VIDÉO RECOMMANDÉE

Viral: un bébé éléphant fait une crise de colère avec sa mère et provoque de la tendresse dans les réseaux

Viral: un bébé éléphant fait une crise de colère avec sa mère et provoque de la tendresse dans les réseaux