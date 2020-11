Mis à jour le 13/11/2020 à 17:18

La tendresse que reflète un bébé a tendance à émouvoir toute la famille. La raison d’anniversaire est le moment privilégié pour le divertir et essayer de le chouchouter un peu plus que chaque jour. Le cas de ce bébé, dans la vidéo, nous montre sa drôle de réaction après avoir trouvé un chiot dans son coffret cadeau et est maintenant une tendance réseaux sociaux.

Le premier cadeau d’anniversaire est l’un des plus spéciaux et c’est la mère qui a décidé de filmer le moment précis pour faire la surprise. Sur ces images, on voit l’enfant s’approcher de la boîte qui, quelques instants plus tard, a été découverte et à l’intérieur elle portait un chiot. La vidéo a été publiée sur Tik Tok et la réaction du garçon a été la plus frappante.

La famille a dit ce qui suit après avoir offert le cadeau au garçon: «Nous vous avons apporté un cadeau d’anniversaire», dit d’abord la mère. L’enfant commence à ramper vers la boîte. “Sensationnel! Qu’est-ce que c’est? », Dit son père dans l’enregistrement.

“Quoi de neuf? Ouvrons-le », demande la femme. Le bébé a découvert la boîte enveloppée dans un arc bleu et a été étonné du contenu: un chiot qui commence immédiatement à jouer avec. Après avoir vu l’animal, le petit amusé se met à rire aux éclats. “Tu aimes ça, mon ami?”, Demande son père.

Cette action reflète l’amour qui peut exister entre la famille et le désir de surprendre les vaniteux de la maison un jour spécial. Ce n’est pas un mensonge que les animaux sont également responsables de donner de la joie aux gens et cette affinité depuis un si jeune âge le reflète.

La vidéo a été partagée par l’utilisateur de TikTok @ jack.frank31, qui a publié les images mercredi dernier. Bien qu’il n’ait passé que deux jours sur le réseau social, le joli clip a déjà cumulé 11 millions de vues.

