“Ne partez jamais pour demain ce que vous pouvez faire aujourd’hui”, dit un adage célèbre qui semble presque toujours ne pas se réaliser en ce qui concerne les tâches ménagères, car selon à qui ou à qui vous demandez, le temps qu’ils prennent pour les terminer peut varier de plusieurs heures à une minute; cependant, un vidéo virale qui fait sensation sur les réseaux sociaux comme Instagram montre à quelle vitesse il se termine lorsque vous voulez éviter une réprimande au milieu.

Dans les images partagées par Daniel LaBelle, une personnalité Internet bien connue, lui et un ami sont vus nettoyer et ranger leur maison à la dernière minute avant l’arrivée de leurs parents. Des tâches comme ramasser des vêtements sur le sol à passer l’aspirateur, ces deux jeunes hommes ont frappé le gaz pour le faire.

“Quand maman dit qu’elle est sur le point de rentrer à la maison”, il lit dans la description du vidéo virale Cela a transporté plus d’un d’entre eux dans leur enfance quand nous avons terminé chaque ménage qui nous était confié en 10 minutes après avoir passé tout l’après-midi dans la rue à jouer avec nos amis ou avec notre console de jeu vidéo préférée.

Sur la base des plus de 366000 reproductions qu’il a accumulées jusqu’à présent en Instagram, il est clair que de nombreux frères se sont sentis identifiés avec la montée d’adrénaline vécue par les protagonistes de la vidéo virale pour accomplir les tâches assignées par crainte de représailles.

