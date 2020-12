Mis à jour le 12/02/2020 à 23:21

Il n’a fallu que 10 secondes pour la danse pour Thanksgiving Day (Thanksgiving Day en anglais) d’un père américain avec ses deux plus jeunes enfants pour jouer dans un vidéo virale qui balaie TikTok. Parce que? Chaque détail dans cette note!

LE VIRAL DU MOMENT: Ils étaient sans voix quand ils ont découvert l’origine d’un son sous leur maison

Michael Tovar, du Minnesota, a posté la courte vidéo sur ses réseaux sociaux à midi le 26 novembre et à 18 heures le même jour, Il avait déjà accumulé plus de 65 000 ‘Likes’ et 330 000 vues sur TikTok … et le nombre ne cesse d’augmenter.

Ça ne fait aucun doute que vidéo virale depuis TikTok à partir de Michael et ses petits, Stiles et Silen, dansant au rythme de la chanson “Ça commence à ressembler beaucoup à Noël” joué par Perry Como et The Fontana Sisters ce sera l’une des choses les plus drôles que vous verrez aujourd’hui sur Internet.

«De 847 abonnés et 9 427« j’aime »à 12,4 000 abonnés !!!! Et 1 MILLION DE LIKES !!!!! “, a écrit Tovar sur son compte Facebook, même si tout est probablement dû l’adorable bébé qui vole la vedette avec ses mouvements curieux devant la caméra et éclipse la chorégraphie de ses proches.

REGARDEZ ICI: Le père a dansé comme un fou sans savoir que sa fille l’enregistrerait et enverrait la vidéo à son professeur

Qu’as-tu pensé de cette histoire? Si cela vous convient, nous avons plus de notes sur les tendances pour vous, ainsi que des vidéos virales, des défis viraux ou des défis visuels qui rendront votre journée plus divertissante. Cliquez simplement sur les liens suivants: ‘plus de défis viraux«Y»plus de vidéos virales‘, qui vous amènera à voir le contenu organisé des sections les plus populaires de Depor.

VOIR PLUS DE VIRAUX

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ: Une femme a été prise au milieu du rituel «eau de calzón» et une vidéo fait le tour du monde CLIQUEZ ICI: Elle a collé du chewing-gum sur les cheveux d’une femme parce qu’elle ne la laissait pas regarder l’écran de son siège N’ARRÊTEZ PAS DE REGARDER: Personne ne la distrait! Une fille est virale en ne perdant pas sa concentration pendant que sa famille danse autour d’elle

VIDÉO RECOMMANDÉE

Viral de l’année: l’homme utilise le filtre TikTok et se transforme en dinosaure

Viral de l’année: l’homme utilise le filtre TikTok et se transforme en dinosaure