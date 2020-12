Laissez-le partir et ne revenez jamais! UNE vidéo virale par l’orateur mexicain Jorge Lozano H. dans lequel il reflète les sentiments de plus d’un en faisant le bilan de ce que signifiait 2020, une année considérée comme l’une des pires de l’histoire moderne et dans laquelle tout ce qui aurait pu arriver de mal , Il a passé. Qu’est-ce qu’il vous a dit qui résumait pratiquement les sentiments de toute l’humanité? Découvrez dans les lignes suivantes!

Dans le matériel, également diplômé en relations internationales et en études de marketing de la Northwestern University à Chicago, commence par dire à 2020 que, bien qu’il pensait qu’ils avaient bien commencé, il a fini par le surprendre. «Dans l’horoscope chinois, on vous appelle l’Année du Rat, je n’aurais pas pu penser à un mot plus exact. Pourquoi n’aurais-tu pas pu être normal comme une autre année? 2020, qui t’as tant blessé? “, questionna-t-il.

«Vous êtes arrivé avec une valise chargée de violence, de crise politique, d’incendies de forêt. Une explosion à Beyrouth qui a secoué même les mers. Le prix du pétrole d’Amérique vers l’Arabie a chuté et l’hélicoptère de Kobe Bryant a chuté. Tu as laissé mon voisin sans sommeil quand tu as évoqué le Killer Hornet. Mais ce avec quoi tu as excellé, c’est cette chauve-souris qu’un chinois a mangée “, a ajouté Jorge Lozano H.

«Qui aurait pensé que ce chinois allait changer notre destin. Nous n’avons utilisé le mot “positif” que pour les tests de grossesse, et vous l’avez transformé en un symbole que le clown nous a déjà chargé “, l’auteur du vidéo virale, rappelant que la pandémie de Covid-19 – qui est actuellement combattue sur différents fronts de bataille – a touché “des grands dirigeants du monde à un grand-père inoffensif”.

«Vous avez balayé des emplois, des concerts, des diplômes et des mariages, et quand il s’agit de grandes dates, 2020, vous les avez tous soufflés pour moi. Mais il y a quelque chose de spécial dont nous devons parler et c’est sérieux et il faut l’écouter. A nos fêtes de fin d’année il y a plein de chaises et d’assiettes pour le dîner, tu as pris de bons amis, de la famille et des connaissances et oui, je ne te pardonnerai pas “Ajouta Lozano.

«Vous avez peut-être tout fini, mais vous n’avez pas fini notre capacité à rêver, car alors que vous étiez occupé à les tuer lentement, l’humanité lançait des roquettes dans l’espace, la faune s’est rétablie et la Terre a respiré un instant. Et moi? Enfermé sans rien à faire, je n’avais d’autre choix que de grandir. Personne ne vous a dit que les êtres humains devenaient plus créatifs lorsqu’ils se sentaient acculés “, a-t-il précisé.

«Cher 2020, je vais vous dire où vous avez échoué, vous avez peut-être essayé, mais vous ne nous avez pas terminés. Et entendez-vous cela? C’est le bruit d’une avalanche, car en 2021, ma revanche arrive. Tous ces rêves que tu as détruits, nous les agrandissons, tu nous as endormis, mais tu as réveillé des géants. A Tokyo, la flamme olympique brûle encore avertissant que nous reviendrons et je vous rendrai honnête, 2020, vous ne nous manquerez pas “, fit-il remarquer.

«Nous voyagerons dans des endroits plus éloignés et plus excitants et nous le ferons pour tous ceux qui ne sont pas là, pour ceux qui sont partis avant. Savez-vous comment on appelle 2021 dans le calendrier chinois? L’année du buffle et ça vient pour vous. Aujourd’hui je quitte 2020 par la grande porte car en 2021, ma revanche arrive “, a condamné Jorge Lozano H. et a laissé une réflexion qui a fait réfléchir plus d’un de ses partisans: “LE MONDE A CHANGÉ ET VOUS ATTEND.”

