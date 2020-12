Mis à jour le 14/12/2020 à 18:36

Les défis viraux, mieux connus sous le nom de défis, sont une constante sur TikTok puisqu’ils servent à plusieurs reprises à catapulter leurs créateurs vers la célébrité sur les réseaux sociaux; cependant, ce n’est pas toujours une bonne idée car ils pourraient être dangereux pour ceux qui souhaitent les imiter. C’est le cas de faire des vagues avec des radiateurs, une tendance qui est devenue populaire chez les adolescents avec la diffusion des deux vidéos virales.

PLUS D’INFORMATIONS: “Broom Challenge”, le défi viral basé sur un message supposé de la NASA qui a fasciné tout le monde

Comme le montre l’utilisateur @elisamontorio dans un vidéo virale de TikTok la procédure est simple: enveloppe une mèche de cheveux sur l’un des tubes d’un radiateurAttendez que la chaleur fixe la vague et continuez avec le reste des cheveux jusqu’à ce que l’apparence souhaitée soit obtenue. Bien que cela puisse sembler une alternative peu coûteuse à une visite chez le styliste, il existe des risques potentiels à considérer qui pourraient causer plus de problèmes que de solutions à long terme.

Comme l’explique le journal 20minutos.es, «le problème est que cette technique peut être assez dangereuse et nuisible. En ayant à approcher notre tête si près du radiateur pour enrouler nos cheveux autour de lui, nous courons le risque de nous brûler le visage ». “Nos cheveux souffrent également beaucoup car nous ne pouvons pas contrôler ou connaître la température, ce qui les fait brûler et même casser”, ajoute le journal espagnol.

PLUS D’INFORMATIONS: Il n’a pas résisté à la tentation: Dog devient viral sur les réseaux sociaux après avoir échoué à surmonter le défi de la patience

Avant d’essayer cette méthode, l’environnement ibérique recommande d’utiliser un fer à lisser, car ils sont “Fabriqué à cet effet et toujours en utilisant un protecteur thermique” ou quelques rouleaux simples. Il existe également une grande variété d’options pour créer des vagues sans avoir besoin de maltraiter nos cheveux, comme l’utilisation d’une ceinture d’un peignoir ou même d’un bandeau.

Qu’as-tu pensé de cette histoire? Si cela vous convient, nous avons plus de notes sur les tendances pour vous, ainsi que des vidéos virales, des défis viraux ou des défis visuels qui rendront votre journée plus divertissante. Cliquez simplement sur les liens suivants: ‘plus de défis viraux‘ et ‘plus de vidéos virales‘, qui vous amènera à voir le contenu organisé des sections les plus populaires de Depor.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES VIRAUX

Défi viral: pouvez-vous trouver les 3 feuilles différentes en moins de 30 secondes? Le défi visuel impossible: Trouvez les trois objets qui se répètent en 30 secondes Trouvez le chien et le mouton endormi dans le viral suivant: le défi qui a confondu toutes les personnes