Parfois, la meilleure partie du retour à la maison est l’accueil chaleureux de votre animal. En un vidéo virale qui circule à travers Reddit, une adorable chienne nommée Sophie a donné beaucoup de bisous à sa personne préférée à son retour de l’université. “Bienvenue à la maison! Mon fils était parti étudier pendant 4 mois. Maintenant il est en vacances et je dirais que Sophie lui a beaucoup manqué », lit-on la description du matériel.

Dans la séquence d’une minute, le garçon est vu en train de franchir la porte et presque immédiatement, il a été tendrement attaqué par des baisers par Sophie. Après avoir enlevé ses lunettes, il s’est agenouillé pour recevoir les démonstrations d’affection mouillées du chien. qui, à un moment donné, a sauté dans ses bras tout en remuant sa queue de manière incontrôlable.

Cette scène a fait émouvoir la grande majorité des utilisateurs de Reddit par la rencontre, depuis des moments où l’on peut apprécier l’amour inconditionnel que ces animaux domestiques ressentent envers nous, surtout s’ils ne nous ont pas vus depuis longtemps; et même encourager les autres à partager leurs histoires de retrouvailles avec leurs animaux de compagnie.

Il ne fait aucun doute que le lien qui existe entre un chien et les personnes qu’il considère comme sa famille est si fort qu’il peut difficilement être rompu, même par la mort. C’est pourquoi des situations comme celle-ci vidéo virale qui secoue les réseaux sociaux sont capables de nous voler plus d’un sourire.

