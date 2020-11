Mis à jour le 10/11/2020 à 20:16

Il est probable qu’en naviguant sur les réseaux sociaux, vous ayez rencontré l’un des vidéos virales de Daniel Macdonald, une star de TikTok qui pose aux propriétaires de voitures de luxe américaines une question simple: comment gagnez-vous votre vie? Et les réponses qu’il reçoit sont plus qu’intéressantes, déclenchant toutes sortes de réactions et de commentaires.

Beaucoup font remarquer à l’utilisateur @itsdanielmac que Leur fortune vient de l’immobilier, bien que d’autres précisent qu’ils sont développeurs de logiciels, médecins, chirurgiens, courtiers en investissement ou vendeurs. Il y en a aussi qui plaisantent en disant qu’ils sont des trafiquants de drogue ou des braqueurs de banque, tandis que quelques-uns parviennent seulement à dire qu’ils sont des «hommes d’affaires» ou des retraités.

Cependant, ce qui est le plus frappant, ce sont les véhicules coûteux qu’ils conduisent. Dans l’un de ses vidéos virales qui ont été reproduits même sur YouTube, Macdonald montre un Audi R8, Bugatti Chiron, Ferrari 488 Pista, McLaren 600LT et un Porsche 911 gt3, en plus de divers Mercedes G-Wagens, Maseratis Oui Bentleys, précise le portail spécialisé dans les automobiles The Drive.

Ses vidéos sont devenues si populaires que les propriétaires de ces fers haut de gamme ont commencé à reconnaître Macdonald dès qu’il les a approchés et la grande majorité a répondu positivement à sa question, vous offrant même des cadeaux, des cartes de visite de personnes importantes ou des invitations à des événements où de grands dirigeants se rencontrent.

