Bien que le téléphone portable soit pratiquement devenu une extension de notre corps, personne n’est dispensé de le perdre par négligence ou vol; cependant, un vidéo virale Cela fait sensation sur Internet montre comment un singe a arraché le sien à quelqu’un pour s’en débarrasser plus tard d’une manière très hostile.

Dans les images partagées par le journal Times of India, un singe manipulant un smartphone au-dessus d’une terrasse. Intrigué par son utilisation ou peut-être par son reflet sur l’écran, le primate ne quitte pas l’appareil des yeux et décide de mordre dans sa coquille dure pour voir s’il était comestible.

Encouragé par un partenaire apparu sur les lieux, le singe se déplace vers un autre point, où il se repose quelques minutes et reprend sa séance de morsure au téléphone. C’est à ce moment que l’animal espiègle décide à nouveau de changer de lieu et s’assure de prendre son “jouet” Nouveau.

Indécis quant à savoir s’il faut continuer à monter ou non, le singe grimpe à une pipe, mais c’est à ce moment qu’il lâche le téléphone, qu’il finit par s’écraser sur le sol. En fin de compte, le primate ne pouvait que regarder son bien précieux tomber dans le vide et la personne qui avait enregistré le vidéo virale a montré les dommages au smartphone récupéré.

L’homme indigène qui protège les singes orphelins en chassant dans la forêt amazonienne

