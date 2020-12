Pouvez-vous imaginer rencontrer une meute de loups courant sur la neige en allant au travail? UNE vidéo virale Facebook montre l’incroyable expérience qu’une femme a vécue en plein jour en assistant à l’un des spectacles les plus incroyables que la faune de l’Idaho, aux États-Unis, puisse offrir.

PLUS D’INFORMATIONS: Maman héroïne! Grizzly Bear a pris une meute de loups pour protéger ses petits et c’est viral

Mikesell Clegg, 26 ans, était en route pour son centre de travail dans l’Idaho 75 entre les comtés de Stanely et de Sun Valley quand il a vu un groupe d’animaux marcher sur la route. “Je pensais que c’était une bande d’élans parce que c’est très courant”, a-t-il fait remarquer dans une interview avec le portail Idaho Statesman.

En ralentissant et en les regardant de près, Clegg réalisa que c’était une meute de loups, alors il sortit son téléphone portable et commença à enregistrer. «Ils étaient en plein milieu de l’autoroute et se déplaçaient comme un troupeau. Je l’ai supposé parce qu’il venait de neiger et qu’il était plus facile de voyager sur des routes dégagées. “ajoutée.

PLUS D’INFORMATIONS: Redécouvrez votre troupeau et trouvez les 6 loups de mouton camouflés dans cette image virale

Dans le vidéo virale, environ 9 loups ont commencé à s’éloigner de la route alors que la femme s’approchait, brisant les clôtures et se perdant dans le paysage enneigé. «Je pense que ce sont de beaux animaux, c’était donc une expérience formidable. Je ne peux pas décrire avec des mots … c’est un moment qui arrive une fois dans une vie “, a-t-il précisé.

Clegg, qui a grandi à Stanley, a déclaré qu’il n’avait auparavant vu que deux loups dans toute sa vie. Les deux fois, il a vu ces animaux traverser la route fuyant un feu de forêt. De plus, il n’est pas rare de voir ces créatures dans des endroits comme celui-ci, mais ce sont des créatures qui sont plus actives la nuit et évitent généralement le contact avec les humains.

PLUS D’INFORMATIONS: Test de personnalité: pouvez-vous deviner le nombre de loups sur la photo?

Il vidéo virale des loups qui posté sur facebook a attiré des centaines de commentaires, beaucoup suggérant de les piéger ou d’y mettre fin. Alors que les lois de l’Idaho autorisent jusqu’à 15 de ces animaux à être chassés par an sur son territoire, répondant à toutes les exigences, Clegg espère que les gens se concentreront davantage sur la beauté de ce moment unique dans la nature.

Qu’as-tu pensé de cette histoire? Si cela vous convient, nous avons plus de notes sur les tendances pour vous, ainsi que des vidéos virales, des défis viraux ou des défis visuels qui rendront votre journée plus divertissante. Cliquez simplement sur les liens suivants: ‘plus de défis viraux‘ et ‘plus de vidéos virales‘, qui vous amènera à voir le contenu organisé des sections les plus populaires de Depor.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES VIRAUX

Le test le plus recherché: regardez l’image, dites-nous ce que vous voyez en premier et apprenez-en plus sur votre personnalité.Puisse-t-il mieux se consacrer à Mario Kart! Un adolescent provoque de multiples collisions dans un parking Viral maintenant: un jeune homme se jette comme ça sur un toboggan aquatique de film et la fin fait sensation dans les réseaux

VIDÉO RECOMMANDÉE

Vidéo virale: un jeune homme paie pour la nourriture d’un autre client et ce geste devient viral sur TikTok

Vidéo virale: un jeune homme paie pour la nourriture d’un autre client et ce geste devient viral sur TikTok