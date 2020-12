Dette réglée! Julio Alberto Ríos Gallego, mieux connu sous le nom de JULIOPROFÉ, est entré dans le livre Guinness des records du monde en brisant la marque du “cours de mathématiques en ligne avec le plus de téléspectateurs”. Au total, 213 586 personnes ont pratiquement assisté à la master class offerte par le charismatique enseignant colombien de 47 ans lors de l’événement de l’Académie Recrea organisé par le ministère de l’Éducation de Jalisco. via YouTube.

Mais Qui est JULIPROFE? est un enseignant de 47 ans de Cali, en Colombie, qui enseigne la résolution de problèmes de mathématiques et de physique avec son vidéos virales gratuitement via sa chaîne YouTube. Depuis quelques années maintenant, ce «héros dont beaucoup ont besoin, mais pas celui que tout le monde mérite» a aidé d’innombrables personnes sans rien demander en retour et maintenant le moment était venu de rendre la pareille. Et le garçon a été accompli.

L’ingénieur civil également colombien et youtuber renommé avait déjà tenté de battre un record du monde lié aux mathématiques.Le plus célèbre étant le moment où il a failli réussir, en 2019, à réunir le plus grand nombre d ‘«étudiants» du Talent Land pour transmettre son amour des chiffres, comme il le fait avec ceux qui ont toujours ses tutoriels en vidéo pour les renflouer, en deçà de 100 participants.

A cette occasion, JULIOPROFE a accompli l’exploit dans le domaine du numérique puisque, à travers ses réseaux sociaux, elle avait précédemment invité ses milliers de followers sur Facebook, YouTube et Instagram à participez à la classe en ligne «Math App» et battez le livre Guinness des records du monde pour le plus grand nombre de téléspectateurs.

L’événement a eu lieu aujourd’hui à 17h30 – Mexique / 18h30 – Colombie et Pérou / 20h30 – Argentine via la chaîne YouTube du ministère de l’Éducation de Jalisco et dès les premières heures, Les fans de JULIOPROFE font passer le mot pour convoquer le plus de spectateurs possible en utilisant des mèmes, des phrases amusantes et tout le matériel à leur disposition pour réaliser leur mission.

L’annonce du record a été rendue publique à la clôture des activités de la Recrea Academy où ils ont reçu la reconnaissance officielle de l’organisation Guinness Record, a rapporté le portail Xataka Mexico. “Merci à tous, cette reconnaissance va à tous les membres de cette grande communauté d’apprentissage à distance”a déclaré Juan Carlos Flores Miramontes, secrétaire à l’éducation de Jalisco, qui a reconnu le travail de toutes les personnes impliquées dans la réalisation de la marque.

