L’après-midi de plaisir en famille au spa Los Pinos, situé à quelques kilomètres de la ville de Gualeyguachú, en Argentine, a fini par devenir un épisode douloureux pour le protagoniste d’un vidéo virale, qui a fini par être hospitalisé après s’être jeté dans une sorte de “toboggan aquatique” et avoir dû être enlevé des lieux sur une civière.

PLUS D’INFORMATIONS: Le jeune homme se jette dans le plus long et dernier tunnel d’eau est le plus regardé de 2021: le viral du moment

Dans le matériel, initialement partagé sur TikTok par l’utilisateur @ mel.montesdeoca et répliqué sur les réseaux sociaux tels qu’Instagram, il est observé un homme costaud sautant d’un toboggan installé sur une pente qui menait à la rive d’un ruisseau, mais lorsqu’il a atteint l’eau, l’impact a fini par lui causer une douleur intense dans le bas du dos.

En raison du coup violent, il n’a pas pu rejoindre par ses propres moyens, donc plusieurs personnes ont dû le retirer de l’endroit sur une civière et il peut recevoir les premiers soins. Bien que sur TikTok la scène ait été mise en musique pour lui donner une teinte humoristique, la personne touchée a profité de son succès sur d’autres réseaux sociaux pour porter plainte.

Dans des déclarations au journal ElDía, Alejo – en tant que protagoniste de la vidéo virale– Il a attaqué les propriétaires du spa, à qui il a reproché de ne même pas l’avoir appelé à “Sachez si je suis vivant”, mais quoi “Oui, ils ont rapidement démonté cette diapositive”. “Grâce à ma chute, il n’y aura plus d’accidents”il ajouta.

D’autre part, le malheureux a commenté qu’il est actuellement “Reposant” Après avoir été admis dans un hôpital de la région et en relation avec les commentaires dans lesquels il a été critiqué pour avoir sauté sur le toboggan qui menait au sable, la seule défense qu’il a évoquée était que “S’amuser n’est pas un péché”.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES VIRAUX

La danse sensuelle d’un jeune homme se termine par un véritable désastre et fait enfin le tour du monde en réseaux L’histoire derrière: les voitures tombent du haut d’un immeuble et finissent les surprises sur les réseaux sociaux La chute l’a relancé: il s’est endormi dans le bus, une courbe l’a fait tomber et ainsi réagi

VIDÉO RECOMMANDÉE

Un chiot devient viral après être entré sur le terrain de jeu au milieu d’un match de football

Un chiot devient viral après être entré sur le terrain de jeu au milieu d’un match de football