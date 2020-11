Mis à jour le 28/11/2020 à 00:30

Une mère et sa fille sont devenues les protagonistes d’un vidéo virale qui a balayé Internet et est candidate pour le meilleur de 2020. Valentina et la petite Renata, qui vivent dans la ville de Caleta Olivia, dans la province de Santa Cruz (Argentine), sont devenues célèbres du jour au lendemain après la petite fille vous parler de l’apparition soudaine d’un “Bébé lapin” dans sa maison.

VIDÉO VIRALE DU MOMENT: Il pensait que sa fille jouait avec un “bébé lapin” et a été choqué de voir que c’était un rat géant

Je ne peux pas te croire: Vrai ou faux? Vidéo virale «bébé girafe» qui semble trop adorable pour être vraie

S’adressant à Todo Noticias, Valentina a déclaré que la mineure pensait que l’animal qui était entré dans la maison était “un bébé lapin”, mais elle a crié au ciel quand elle a vu que le chat poursuivait “un rat”, bien que Puis il a découvert que c’était une cuis, une espèce de rongeur de la famille des Caviidae qui vit en Argentine et au Chili.

«D’abord, j’ai eu un peu peur comme ça, tellement de viralisation parce que de cette façon, tellement à la maison qu’elle est sortie en culotte (sous-vêtements) juste. C’était pour un ami à qui j’envoyais juste un message WhatsApp et lui montrant pourquoi le chat vit en jouant des peluches. Donc, j’allais filmer la peluche et je n’avais jamais imaginé que ce serait ça », a-t-il déclaré.

«En plus de ça, un rat a crié, parce que j’étais abasourdi quand je l’ai vu et puis quand j’ai regardé de près c’était une cuisinière, qui ressemble à un rat, mais il n’avait pas de queue, c’était plus tendre, plus comme un cochon d’Inde. J’ai pris du courage et avec une serviette nous l’avons sorti et rendu dans son habitat»Il a ajouté, notant qu’ils vivent dans une zone entourée de champs et de quelques maisons.

«Plus tard, je l’ai partagé avec mon groupe familial. Ma tante a demandé si elle pouvait l’envoyer à une connaissance qui, je pense, travaille sur un support numérique à Santa Fe, et j’ai dit oui, mais à aucun moment je n’ai pensé que je pouvais atteindre tout le pays, j’ai reçu des commentaires sur la vidéo d’autres pays. Je ne pensais pas que cela allait avoir autant d’impact », a-t-il conclu.

Qu’as-tu pensé de cette histoire? Curieuse? Eh bien, si cela vous a plu, nous vous disons que nous avons plus de notes tendance, c’est-à-dire de type tendance, pour vous, en plus de vidéos virales, de défis viraux ou de défis visuels qui rendront votre journée plus divertissante. Comment allez-vous demander? Peasy facile. Cliquez simplement sur le lien suivant: ‘plus de défis viraux«Y»plus de vidéos virales‘, qui vous amènera à voir le contenu des sections les plus populaires de Depor et c’est tout!

VOIR PLUS DE VIRAUX

VOUS PEUT ÊTRE INTÉRESSÉ: Un viral qui secoue les réseaux: une femme a subi un terrible accident lors de l’enregistrement viral de TikTok CLIQUEZ ICI: Il ne pouvait pas avec l’adrénaline: le parachutiste s’évanouit en pleine chute et la réaction finale est virale dans les réseaux À NE PAS MANQUER: L’expérience déchirante d’un touriste qui il voulait nourrir des autruches

VIDÉO RECOMMANDÉE

Viral: un chaton robuste tente de sauter dans la buanderie

Viral: un chaton robuste tente de sauter dans la buanderie