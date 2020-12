Dans le vrai style ‘Prison Break’, un vidéo virale YouTube montre le film s’échapper d’un hamster d’un labyrinthe complexe, laissant tous ceux qui le voient vouloir savoir si le protagoniste a réussi à surmonter tous les obstacles qui lui ont été présentés à la recherche de sa liberté tant attendue.

Les images, publiées à l’origine par la chaîne YouTube Mister Hamster et répliquées dans la section “ r / aww ” de Reddit, commencent par le hamster se faufilant hors d’une sorte de petite cellule puis à travers les passages étroits plein de “pièges” qui essayaient de ralentir.

Avec juste une journée sur Internet, vidéo virale a plus de 154000 vues sur YouTube et plus de 94300 votes sur Reddit, ainsi que des centaines de commentaires d’utilisateurs s’émerveillant des adorables expressions de hamster que la caméra capte en parcourant les passages du labyrinthe.

«Un rappel aux gens: si vous essayez de vous échapper de prison, prenez toujours un moment pour vous arrêter et vous essuyer le visage pour que vous ayez l’air bien pendant que vous le faites.» «J’aime bien quand le hamster se moque des flammes. Cela n’a pas de prix! »,« C’est le meilleur que j’ai vu », étaient quelques-uns des nombreux commentaires laissés.

«Un rappel aux gens: si vous essayez de vous échapper de prison, prenez toujours un moment pour vous arrêter et vous essuyer le visage pour que vous ayez l'air bien pendant que vous le faites.» «J'aime bien quand le hamster se moque des flammes. Cela n'a pas de prix! »,« C'est le meilleur que j'ai vu », étaient quelques-uns des nombreux commentaires laissés.

