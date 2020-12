Vouloir c’est le pouvoir, que vous soyez un humain ou un animal. Tel est le cas d’un chien sourd, qui a conquis TikTok après que son propriétaire a partagé un vidéo virale dans lequel on le voit «aboyer» silencieusement, quelque chose qu’il a apparemment appris de lui-même en observant d’autres chiens comme eux et en concluant que c’était quelque chose qu’il devait faire instinctivement.

Dans les images, partagées par le compte TikTok @lind_saymyname, vous pouvez voir le chien à fourrure blanche regardant son maître qui l’encourage à aboyer “attirer l’attention” et l’animal obéit en ouvrant son museau pour faire un son à peine audible.

“Elle a vu d’autres chiens faire ça mais ne sait pas que cela est censé émettre des sons.”, lit la description de la vidéo virale, qui a eu un tel succès qu’elle a été bientôt répliquée sur d’autres réseaux sociaux tels que Reddit, accumulant des centaines de réactions et de «J’aime».

“Absolument adorable, j’aime tout ça!”, “J’adore la façon dont il regarde le lit comme ‘Aurais-je pu le faire, maman?'”, “Ce chien aboie et personne ne pourra jamais lui dire qu’elle ne peut pas”, étaient quelques-uns des commentaires qu’il a déclenchés.

