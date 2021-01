Un faucon n’aurait jamais imaginé que son rôle en tant que l’un des prédateurs les plus rapides de la nature serait remis en question jusqu’au jour où il a rencontré une autre créature qui ne voulait pas devenir sa proie. Ou du moins c’est ce que croyait cet oiseau de proie vidéo virale qui est devenu l’un des plus vus sur les réseaux sociaux tels que Youtube.

Tout a commencé un jour où le faucon, en cherchant depuis les hauteurs quelque chose à manger, a vu quelque chose auquel il ne pouvait pas résister: un canard assis solitaire posé sur l’herbe au milieu d’un champ ouvert et apparemment inconscient qu’il était en danger imminent, a rapporté le portail animalier The Dodo.

Cependant, ce que le faucon de la vidéo virale partagée par la chaîne Garybob dans Youtube Je ne savais pas que c’était le canard supposé sans défense était en fait un leurre de chasse et il n’allait pas être facilement intimidé par le prédateur aérien, qui a passé plusieurs minutes à tenter de maîtriser sa «victime».

Le plus drôle, c’est que le faucon s’arrêtait à certains moments pour inspecter le canard, comme s’il était sûr qu’ils jouaient une blague sur lui, mais En fin de compte, il a sagement décidé de se retirer et d’accepter qu’il ne serait pas en mesure de satisfaire son appétit.. Le rêve de canard, en revanche, est resté indemne au même endroit où ils l’ont laissé.

