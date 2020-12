Feu, feu, chuchi, appelez les pompiers! C’était la phrase de l’infini Hugo Savinovich que plus d’un est venu à l’esprit quand il a vu le vidéo virale Facebook mettant en vedette un homme du Kentucky, aux États-Unis, montrant la manière non conventionnelle dont il dispose pour se débarrasser de la neige de son allée à l’aide d’un lance-flammes.

Timothy Browning a surpris les habitants et les étrangers lorsqu’il a été enregistré par un parent debout à l’entrée de sa maison ne portant rien d’autre qu’une robe, des bas, des pantoufles et un chapeau, recréant la tenue de Cousin Eddie de la comédie emblématique National Lampoon’s Christmas Vacation (Vacances de Noël comme on l’appelait en Amérique latine).

Alors que seule sa façon de s’habiller était plus que sûre d’attirer l’attention des gens, sa méthode originale pour enlever la neige qui s’accumule dans l’allée à l’aide d’un lance-flammes en buvant une bière Et voyez comment le feu fait le gros du travail est rapidement devenu la chose la plus chaude sur Internet.

“Les services de déneigement de Browning sont maintenant disponibles!”, vous pouvez entendre la personne qui enregistre vidéo virale seulement 30 secondes! “Que Dieu bénisse les citadins américains!”, était l’un des centaines de commentaires que l’acte particulier a généré sur Facebook.

