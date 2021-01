Pendant des années, les parents ont utilisé deux méthodes bien connues pour apprendre à leurs enfants à nouer leurs lacets: la technique de l’oreille de lapin et ce que certains appellent l’astuce «boucle, emmêlement et traction»; cependant, un vidéo virale montre qu’il existe une troisième voie et qu’elle semble être la plus rapide.

Dans les images partagées par l’utilisateur de TIC Tac @bugzymoran observe son promoteur enseignant pas à pas cette façon rapide de nouer les lacets de tout type de chaussures (que ce soit des baskets ou des chaussures), ce qui oblige plus d’un à le mettre à l’épreuve.

“Aujourd’hui, je vais vous montrer comment nouer vos lacets en moins d’une seconde”On entend le tiktoker @bugzymoran dire dans sa vidéo virale, qui a jusqu’à présent accumulé plus de 4’400’000 vues et des milliers de commentaires d’internautes surpris par cela “Raccourci de la vie”.

“À deux mains, tenez chacun des lacets avec votre petit, votre annulaire et votre majeur. Ensuite, passez le majeur de la main droite autour du cordon et insérez le pouce; et avec la main gauche, passez le pouce autour du cordon et insérez le majeur», Explique l’auteur du vidéo virale.

«Maintenant, avec votre main droite, saisissez la partie supérieure de la broche de l’autre main et avec votre gauche, faites de même avec la partie supérieure du cordon. Ensuite, vous devez les entrelacer et tirer les extrémités jusqu’à ce que le nœud se forme “, termine le clip de moins d’une minute.

