Un homme a appris la cause des sons entendus à l’aube grâce à une caméra de sécurité qu’il a placée à l’intérieur de sa maison. Tout a commencé lorsque la petite amie du protagoniste de vidéo virale de Youtube Elle a exprimé son agacement face aux bruits agaçants, mais à la fin elle était sans voix lorsqu’elle a découvert la vraie raison qui l’empêchait de dormir paisiblement.

Agacé que sa petite amie lui reproche qu’il est très scandaleux pendant qu’il dort, cet homme a pris la décision d’enregistrer ce qui se passait dans sa chambre tous les soirs. Le résultat était vraiment choquant alors il a décidé de partager les vidéos sur la chaîne de Youtube ‘Confession sur l’oreiller’.

“Je suis ouvert à un accord.” On entend l’homme dire dans la première vidéo qu’il a enregistrée à travers un caméra de sécurité. Dans les images, vous pouvez voir et entendre le protagoniste parler de matériaux de construction, tout en se retournant dans son lit.

Dans un autre Clip YouTube vous pouvez voir comment l’homme sent son partenaire et quelques secondes plus tard, il commence à crier d’une manière effrayante. Cette scène se répète presque toute la nuit, sauf pendant un moment où il sort du lit et commence à demander “Qu’est-il arrivé?” puis retournez tranquillement dormir.

Malgré l’inconfort des bruits et des comportements nocturnes étranges, la petite amie du youtubeur s’entend bien avec le somnambulisme. Profitant de cette situation, l’homme lui a fait une farce et a monté sa vidéo. L’homme s’est dupliqué dans l’un des clips, lui faisant ainsi croire qu’il y avait un double du sien dans la pièce. C’est ainsi que sa vidéo virale de Youtube est devenu une tendance sur tous les réseaux sociaux.

