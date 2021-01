Il est temps de se battre! UNE vidéo virale a laissé plus d’un amoureux de la nature sans voix sur les réseaux sociaux en montrant deux serpents s’engageant dans un combat brutal dans une réserve naturelle de Australie pour établir votre domaine.

PLUS D’INFORMATIONS: Un serpent géant en colère attaque son gardien: regardez la dernière vidéo tendance sur TikTok

Dans les images, partagé dans Facebook par la page Australian Wildlife Conservancy, vous pouvez voir Les serpents Mulga mâles emmêlent leurs corps les uns avec les autres dans un combat qui a duré plus d’une heure.

À propos de l’incident enregistré au Scotia Wildlife Sanctuary, l’écologiste Tali Moyle a déclaré que, Pendant la saison des amours qui commence aux premiers jours du printemps, les serpents mâles se battent pour leur droit de copuler avec les femelles.

PLUS D’INFORMATIONS: Une chose folle: le poisson dévore un serpent et devient viral sur TikTok et d’autres réseaux

“Alors que les serpents Mulga sont très courants, ce comportement n’est pas vu très souvent – c’est la deuxième fois que je le vois.”, il lit dans la description du vidéo virale, qui compte plus de 705 000 vues depuis sa publication le 2 janvier.

«Il n’y a jamais de moments ennuyeux en Écosse. Ce sanctuaire de 65000 hectares englobe une vaste zone exempte de renards et de félins (8000 hectares) et sert de refuge à certaines des populations restantes d’animaux sauvages dans Australie“, ajoutez le texte d’accompagnement au matériau.

Qu’as-tu pensé de cette histoire? Si cela vous convient, nous avons plus de notes sur les tendances pour vous, ainsi que des vidéos virales, des défis viraux ou des défis visuels qui rendront votre journée plus divertissante. Cliquez simplement sur les liens suivants: ‘plus de défis viraux‘ et ‘plus de vidéos virales‘, qui vous amènera à voir le contenu organisé des sections les plus populaires de Depor.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES VIRAUX

Qui a raison dans cette vidéo? Les robots deviennent viraux après avoir joué dans une discussion animée Ils pénètrent dans la vieille maison de Luis Miguel à Acapulco et ce qu’ils ont trouvé en l’inspectant vous étonnera Les étapes interdites! Un chien devient viral en dansant devant son propriétaire

VIDÉO RECOMMANDÉE

Qui est Will Parfitt?, La strip-teaseuse australienne qui vole des soupirs sur TikTok

Qui est Will Parfitt?, La strip-teaseuse australienne qui vole des soupirs sur TikTok