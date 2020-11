Nazaré est une commune portugaise réputée pour accueillir des surfeurs du monde entier qui viennent chaque année surfer sur ses gigantesques vagues; cependant, un vidéo virale qui fait sensation dans les réseaux sociaux comme Facebook est observé le choc spectaculaire vécu dans ses eaux convulsives.

REGARDEZ ICI: L’avez-vous presque mangé? Un surfeur a trouvé un requin au milieu de la mer et la vidéo est incroyable

Dans les images partagées par les réseaux sociaux officiels de la World Surf League, on observe comment les Portugais João Guedes et Nic Von Rupp Ils “sont entrés en collision” quand le premier de ceux mentionnés a légèrement frappé le dos du conseil d’administration de son compatriote, lui faisant perdre l’équilibre et tomber de façon spectaculaire dans l’eau.

Après l’impact, Von Rupp a pu continuer le cours pendant quelques secondes de plus, mais malgré ses tentatives pour rester à flot, il a fini par être “Dévoré” par l’énorme vague. Heureusement, aucun d’eux n’a été blessé, et tous les deux ont été juste choqués.

CLIQUEZ SUR: Un héros: la police surprise en train de sauver un enfant d’être mangé par un requin

À travers son compte Instagram, Von Rupp a souligné que des situations comme celles du vidéo virale “Cela arrive généralement” mais “La seule chose qui compte, c’est la façon dont vous les gérez”. Bien qu’il le qualifie comme l’un de ses “Les moments les plus effrayants de Nazaré”, l’internaute a assuré que “Pas de mauvaises vibrations” entre les deux et rester amis.

VOIR PLUS DE VIRAUX

NE PAS ARRÊTER DE REGARDER: Le jeune homme se jette à travers le plus long et dernier tunnel d’eau est viral dans les réseaux: le meilleur que vous verrez aujourd’hui VOUS PEUT ÊTRE INTÉRESSÉ: Comme un humain: le chien “ répond ” à son téléphone à la maison et la réaction fait le tour du monde en À NE PAS MANQUER: Ils les ont presque avalés: des baleines à bosse ont “ attaqué ” des kayakistes comme celui-ci dans une vidéo virale qui secoue les réseaux

VIDÉOS RECOMMANDÉES

Mafer Reyes et ses recommandations pour le surf

Mafer Reyes et ses recommandations pour le surf

Arrêté pour avoir surfé malgré un coronavirus

Arrêté pour avoir surfé malgré un coronavirus