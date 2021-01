Dans le pur style de Fuenteovejuna, un vidéo virale montre comment les habitants d’un quartier de Barranquilla, La Colombie, ont rendu justice de leur propre main pour mettre un terme à l’insécurité des citoyens dans laquelle ils vivent lorsqu’ils ont été battus, bâtis et pierres sur un sujet qui aurait tenté de commettre un vol à main armée dans leurs rues.

PLUS D’INFORMATIONS: La fin est tout: le caissier de banque n’a pas voulu donner de l’argent au voleur et le vol secoue les réseaux

Dans les images, postées sur Twitter par l’utilisateur @DeJhoLopez, on observe au début de un groupe d’habitants du quartier Los Almendros de Soledad (Atlántico), se mettant à couvert tandis qu’un individu vêtu d’une chemise rouge et d’un casque noir debout au milieu de la route leur tirait dessus.

Lorsqu’il s’est arrêté pour recharger des munitions dans le pistolet et continuer à ouvrir le feu, les voisins ont jeté des pierres et toutes sortes d’objets contondants sur le criminel qui, Soudain, il a essayé de monter sur sa moto, mais il n’est pas allé très loin puisqu’il a été renversé avant de démarrer le vol.

PLUS D’INFORMATIONS: Tentative de crash: un voleur veut voler un bureau et finit par prendre feu

Une fois au sol, les voisins du vidéo virale ils ont commencé à donner une énorme raclée au criminel avec tout ce qu’ils trouvaient à leur portée, le même qui n’a été interrompu que lorsque le personnel de la police métropolitaine de Barranquilla est arrivé dans la région pour calmer les esprits exacerbés, a rapporté le journal El Tiempo.

#Barranquilla | ⚠️ Images sensibles ⚠️ Au cours des dernières heures, ils ont diffusé une vidéo d’un criminel présumé agressé par la communauté d’un quartier de Soledad (Atlántico). L’individu a répondu avec des coups de feu, mais a été réduit. pic.twitter.com/bzFKAnBDVZ – Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) 4 janvier 2021

Qu’as-tu pensé de cette histoire? Si cela vous convient, nous avons plus de notes sur les tendances pour vous, ainsi que des vidéos virales, des défis viraux ou des défis visuels qui rendront votre journée plus divertissante. Cliquez simplement sur les liens suivants: ‘plus de défis viraux‘ et ‘plus de vidéos virales‘, qui vous amènera à voir le contenu organisé des sections les plus populaires de Depor.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES VIRAUX

La vidéo virale de l’année: Chien touche le ventre de son propriétaire pour sentir les coups de pied de son bébé et secouer les réseaux sociaux Comment a-t-il fait? Lamborghini “ Zafa ” de la police avec une manœuvre mortelle qui fait le tour du monde Un garçon de sept ans est viral sur les réseaux sociaux pour avoir piloté un avion [VIDEO]

VIDÉO RECOMMANDÉE

Un chien aveugle est tombé dans la piscine et son partenaire lui a sauvé la vie

Une chienne aveugle est tombée dans la piscine et son partenaire lui a sauvé la vie. (Youtube)