Merci au succès de Le gambit de la reine (Gambit de la dame traduit en espagnol), l’une des versions les plus populaires de Netflix de 2020, les échecs sont redevenus le favori des masses et intéressent les gens de tous âges à ce jeu de stratégie, même si certains sont enclins à le donner certaines touches pour rendre votre expérience «plus extrême» comme l’ont démontré deux Canadiens dans un vidéo virale depuis Instagram.

Dans le matériel partagé par l’utilisateur Instagram @ronbat, deux jeunes jouant un jeu d’échecs amical submergé dans un lac gelé, exigeant non seulement leur esprit pour contrer les mouvements de leur adversaire, mais aussi endurant des températures presque polaires. Alors que le duel semblait ne durer que quelques secondes, beaucoup ont en fait tenu pendant 5 minutes dans des conditions aussi extrêmes.

Bien que 5 minutes ne semblent pas être un temps excessif pour une partie d’échecs amicale, cela ressemble à une éternité si vous êtes submergé au plus profond des épaules dans les eaux glacées d’Oak Lake., en Ontario, que le jour où les images ont été enregistrées, une température de 20 degrés Celsius sous zéro a été enregistrée. N’importe qui aurait une «peau de chinita» en imaginant tellement froid!

“Jouer aux échecs n’est pas toujours compétitif … ça peut aussi être beau”, il lit dans la description de la vidéo virale d’Instagram qui montre l’exploit réalisé par Ron Batuigas et Nick McNaught, qui ont jusqu’à présent accumulé des milliers de vues, des centaines de “ j’aime ” et des dizaines de commentaires d’utilisateurs surpris par leur incroyable tolérance aux conditions extrêmes.

