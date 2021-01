La concurrence est sortie Jackie Chan! C’est la première chose qui m’est venue à l’esprit qui a vu en action Ling Biao, un expert en kung-fu ivre d’à peine 10 ans qui surprend le monde avec ses mouvements convaincants, compilés dans un vidéo virale publié par le journal China Morning Post dans son canal de Youtube.

De «tenir» une tasse imaginaire dans votre main, de tituber en cercle et de ramper sur le sol, à exécuter des coups de pied acrobatiques latéraux, plusieurs roues de charrette et finir par se pencher en arrière, Ce petit étudiant de la province du Hunan, en Chine, est devenu une sensation sur les réseaux sociaux.

Ling a commencé à pratiquer le kung fu ivre il y a un an et espère devenir un jour une star des arts martiaux. «Vous devez avoir des compétences de base en kung-fu, puis l’entraîneur commence à nous apprendre les mouvements« ivres ». Il nous a inculqué comment avoir un “cœur ivre”, mais avec un esprit sobre “dit le mineur.

En plus de suivre les directives de son instructeur, le petit protagoniste de la vidéo virale Il s’inspire également des films d’action qu’il regarde. «Nous lui montrons toujours des films, comme Drunken Master de Jackie Chan. Il a vraiment apprécié cette bande et imite les mouvements de temps en temps “Ouyang Xin a parlé de sa paroisse.

L’école que Ling assiste se concentre sur la transmission de la culture des arts martiaux chinois, offre des cours et enseigne à ses élèves pendant les cours d’éducation physique. En ce moment, le petit garçon veut continuer à pratiquer le kung fu pour réaliser son rêve et devenir le prochain Jackie Chan.

