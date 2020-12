On dit que la curiosité a tué le chat, mais dans ce cas, cela a fait de lui le protagoniste d’un vidéo virale qui est devenu un succès sur YouTube. Dans les images partagées par la chaîne Bague, société spécialisée dans les caméras de sécurité installées dans les sonnettes, un chaton est observé en pleine aventure nocturne chez son voisin.

Tout commence quand le chat aux cheveux noirs apparaît au milieu de la nuit à l’entrée principale de la maison, activant les capteurs de mouvement de l’appareil qui à leur tour ont commencé à enregistrer tout ce qui se passait à cet endroit. Petit à petit, le chat se met à marcher comme s’il était à la maison et grimpe même sur une chaise pour regarder par la fenêtre.

La chose la plus curieuse à propos de vidéo virale c’est quand le chat se tape la tête comme s’il cherchait quelque chose et, à un moment donné, il semble qu’il se rende même compte qu’il a été filmé, il décide donc d’entreprendre prudemment le retrait sans quitter les yeux de l’objectif de la caméra. L’enregistrement se termine quand il tape ses pattes sur le cadre de la fenêtre, dans l’espoir de trouver une entrée.

Les utilisateurs de YouTube étaient impressionnés par les images, notant que c’était juste le chat du quartier qui voulait “saluez vos voisins grâce à votre caméra de sécurité “ et qu’est-ce qu’il voulait qu’ils lui donnent “Un sandwich avant que les autres ne vous devancent”, bien que d’autres aient été ravis de la “Adorable expression faciale” de l’animal.

