“La fête est finie”, est une phrase qu’aucun de nous ne veut entendre lorsque nous sommes au milieu d’une fête en famille et entre amis, en particulier chez ceux qui semblent passer un meilleur moment que les autres en raison de l’influence de l’alcool, comme cela s’est produit dans le cas du protagoniste de vidéo virale qui balaie TikTok qui, avec des arguments convaincants, montre que la célébration se termine quand vous ne le voulez pas vraiment.

Dans le matériel, partagé sur TikTok par l’utilisateur @claudeteprado, on observe une jeune femme en robe rouge qui était bouleversée parce que le mariage auquel elle a assisté était terminée, atteignant le point d’approcher la mariée et de prétendre pour le bon temps que il passait avec ses amis pour durer le plus longtemps possible; cependant, elle explique que la décision n’était pas la sienne, mais plutôt “L’argent l’a décidé”.

Bien qu’il ait précisé que l’accord avec la salle d’événements ne durait que cinq heures, le protagoniste de la vidéo virale lui a dit s’il ne demandait pas aux directeurs de l’établissement s’il les autorisait à rester “une demi-heure de plus”, mais pourquoi “Ils allaient lui facturer 10 000 pesos” (presque 500 $), une réponse qui a poussé la jeune femme à regarder la caméra et à libérer une phrase qui a été immortalisée sur les réseaux sociaux.

“Vous voyez? Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas, mais elle pouvait. Il y a la preuve. Elle ne voulait pas, mais elle pouvait. Et je parlais de viabilité (…) j’ai toujours dit: Celui qui veut, peut… mais ne veut pas »dit la jeune femme, dont les images accumulent des centaines de milliers de reproductions. Dans une vidéo ultérieure, le protagoniste a précisé que “C’était un petit accident” eh bien elle n’est pas “Si bourré”, bien qu’il ait insisté pour que son cousin (la petite amie) “il ne voulait pas” continuez la célébration.

