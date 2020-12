Mis à jour le 12/08/2020 à 23:21

Overdose de gentillesse! Il est très probable que ce vidéo virale est apparu sur votre mur ou sur l’un des réseaux sociaux auxquels vous êtes habitué, mais si vous n’en avez pas encore eu l’occasion, nous la partageons ici. De quoi ça parle? Eh bien, d’un garçon indien nommé Anushrut qui pique une énorme colère après avoir reçu une coupe de cheveux qui le rend si adorable que même le département de police de Mumbai lui-même a décidé de le partager pour communiquer un message important.

Dans leur compte Instagram officiel, qui est d’ailleurs vérifié, les forces de l’ordre de la capitale indienne ont utilisé les images pour rappeler aux citoyens un message important concernant leur sécurité au milieu de la pandémie Covid-19 dans laquelle nous vivons actuellement. Sans aucun doute, une publication qui vaut la peine d’être diffusée pour que le monde entier puisse la voir.

“Des citoyens responsables de Mumbai interpellent les personnes qui sortent sans masque”, il lit dans la description du vidéo virale d’Instagram dans lequel ils exhortent la population à ne pas voyager sans porter de masques et qui ont jusqu’à présent dépassé 67900 reproductions, en plus d’accumuler des centaines de “ Likes ” d’utilisateurs qui se sont identifiés à leur petit protagoniste.

«Quel super article. Je salue toujours les incroyables campagnes de sensibilisation comme celle-ci »,« Plutôt impossible », entre autres, les commentaires que les internautes ont laissés dans le post Instagram dans lequel ils ont souligné l’importance de toujours porter un masque, une règle implicite de la soi-disant «nouvelle normalité» que beaucoup décident parfois d’ignorer sans se rendre compte qu’elle est même considérée illégal dans certains pays.

