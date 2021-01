L’arrivée des Rois Mages (ou descendance des rois comme on l’appelle dans certaines régions d’Amérique latine) est célébrée chaque 6 janvier dans la grande majorité des foyers au Mexique et, bien que presque tous les enfants demandent généralement des jouets, le petit protagoniste de une vidéo virale Il a fait bouger le monde avec la demande désintéressée qu’il a faite dans sa lettre.

Et le truc, c’est qu’au lieu de souhaiter qu’on lui donne des poupées, des vélos ou des jeux de société, la seule chose qu’il voulait cette adorable fille de Xalapa, Veracruz, nommée Teresa que les sages de l’Est laissaient en cadeau sous le sapin de Noël était une commande de tacos (précisément des tacos al pastor, ses favoris).

Selon sa mère, ce n’est pas la première fois que Teresa fait quelque chose comme ça puisqu’elle pense toujours aux autres et considère qu’il y a des enfants qui ont besoin de plus de choses qu’elle, qui prétend avoir ce qui est juste et nécessaire. Pour cette raison, il a demandé cette année que ses jouets, ou ceux qui devaient lui correspondre, soient donnés à des enfants aux ressources limitées.

Plusieurs médias locaux, y compris l’édition numérique de la chaîne Televisa, ont rapporté qu’une taqueria près de la communauté où le protagoniste de la vidéo virale de Youtube a été donné à la tâche de chercher à la fois elle et sa famille pour donner un kilo de viande au berger afin qu’ils puissent célébrer la fête des trois rois à l’aise.

