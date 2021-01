Esdras Laynez, est un ancien militaire qui est devenu célèbre sur les réseaux sociaux pour être le protagoniste d’un vidéo virale posté sur TikTok. Dans les images, l’homme semble essayer montrez vos pas de danse collants, qui a été heurté par une voiture à Tegucigalpa, la capitale du Honduras. Les images ont choqué de nombreux internautes.

Un attaché de presse du Système national d’urgence (SNE 911) a confirmé à CNN que le conducteur et le véhicule impliqués dans l’accident survenu mercredi soir dernier sur la rue Paseo de La Salud, ils étaient requis par la loi.

Bien que la version de la personne derrière le volant soit que Laynez n’a pas réalisé qu’il était dans sa voiture en essayant de traverser la rue, l’enquête se poursuivra, a ajouté le responsable du SNE 911.

En mai dernier, le célèbre chanteur américain aux racines portoricaines Ricardo García Ortiz, plus connu sous le nom de Don Chezina, a partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo d’un militaire hondurien – en civil – dansant au rythme de son succès TRA tra.

Laynez a été démis de ses fonctions des Forces armées honduriennes à la suite de la publication du vidéo virale dans lequel il est apparu dansant dans ses vêtements militaires dans le bureau du secrétaire à la Défense, qui a ensuite interdit à ses officiers de publier des vidéos sur TikTok.

