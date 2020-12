Mis à jour le 13/12/2020 à 19:20

Gigi Buffon était hors compétition! UNE vidéo virale montre comment un jeune gardien de but empêche à plusieurs reprises ses rivaux de marquer un but, bien que connaissant bien la trajectoire du gardien italien sans fin, il continuera probablement à jouer pour le moment où le protagoniste de ces images fera ses débuts professionnels.

Dans les images, partagées à l’origine par le compte Twitter officiel de la Confédération asiatique de football, plusieurs garçons sont observés en train de jouer pieds nus sur un terrain de football rural avec des buts en bâtons; cependant, le gardien de l’une des équipes est celui qui vole la vedette.

Portant le numéro 7 sur le numéro, le jeune homme rejette le ballon et empêche les joueurs de l’équipe adverse de concéder un but. Ainsi, montrant ses incroyables capacités défensives, le protagoniste de vidéo virale les a empêchés de violer son objectif jusqu’à quatre fois consécutives.

“Sensationnel! Regarde ça! Pourquoi l’Inde ne gagne-t-elle pas une Coupe du monde avec un footballeur formidable? “a écrit l’utilisateur @ErikSolheim, qui a répliqué le matériel. Sur Twitter, les réponses ont été immédiates et ils lui ont dit que, dans le pays asiatique, de tels talents n’ont pas le soutien de l’Etat et qu’ils ont encore beaucoup à améliorer dans le sport.

Hou la la! 👍

Regarde ça! Pourquoi l’Inde ne remporte-t-elle pas la coupe du monde de football? pic.twitter.com/xVLazFYEWx – Erik Solheim (@ErikSolheim) 12 décembre 2020

