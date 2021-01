Des milliers d’élèves de l’éducation de base Mexique Ils ont repris leurs cours virtuels cette semaine et, bien qu’ils n’aient pas à fréquenter l’école en personne en raison de la pandémie de Covid-19, les enseignants sont toujours à la recherche de méthodes originales pour garder leurs élèves intéressés par leurs cours, comme en témoigne le vidéo virale d’un professeur qui balaie TIC Tac.

Conscient que tout n’est pas sérieux et rigueur, puisque quelques rires sont toujours nécessaires pour apprendre avec plaisir, le professeur Rodrigo Rubio a partagé TIC Tac un clip intitulé “Lorsque vous êtes enseignant de quartier et que vous voulez commencer la semaine avec tout” dans lequel on le voit assis devant une télévision et l’écran de son ordinateur portable s’adressant à sa classe comme s’il était DJ dans une discothèque.

“Je souhaite envoyer un message à tous les étudiants des cours en ligne”, mentionné à ceux qui vivent à Ecatepec et dans d’autres municipalités bien connues de l’État de Mexique, ainsi que ceux qui n’ont pas téléchargé leur travail en attente sur la plate-forme éducative dans les délais impartis, le protagoniste de la vidéo virale a commencé son discours au rythme d’El Paso del Gigante du Grupo Soñado avant de prendre la liste, a rapporté le journal aztèque El Heraldo .

Comme vous pouvez l’imaginer, la vidéo virale du professeur Rodrigo Rubio “Dans le style sonore” est devenu l’un des plus vus sur son compte TIC Tac avec près de 3’000’000 reproductions à ce jour, un succès qui a servi à être reproduit en parallèle dans Facebook, Twitter et d’autres réseaux sociaux populaires. Il a également généré des centaines de commentaires qui ont salué son initiative originale et ses efforts pour rendre ses cours plus amusants.

