Est le successeur de Boulon Usain? C’est ce que plus d’un se sont demandé quand ils ont vu le vidéo virale d’une star athlétique en herbe de États Unis qui, à tout juste 12 ans, fait sensation sur les réseaux sociaux en montrant qu’il est capable de courir à 27 km / h. Tout a commencé lorsque la chaîne de télévision par abonnement latino-américaine d’origine américaine s’est spécialisée dans le sport ESPN partagé son exploit dans TIC Tac, qui accumule à ce jour plus de 43’300 000 reproductions.

PLUS D’INFORMATIONS: L’athlète atteint la gloire en parcourant 100 kilomètres au lit pendant 10 heures

Tel que rapporté par le journal télévisé 8News, la protagoniste des images incroyables s’appelle Jaiya Patillo, une étudiante du collège de la ville de Petersburg, en Virginie, qui est devenue célèbre sur Internet après que son entraîneur Skyy Simons ait publié sur son compte sur Instagram il tentative de la mineure de courir sur un tapis roulant électrique à la vitesse susmentionnée à sa demande après avoir constaté qu’elle maîtrisait 24 km / h. Même si elle était sûre que cela pouvait aller jusqu’à 28 km / h, ils ont décidé de s’arrêter pour des raisons de sécurité.

«C’est vraiment génial parce que je ne pensais pas qu’ESPN serait intéressé par la vidéo ou qu’elle aurait un tel succès. La première fois que je l’ai vérifié, il y avait environ 2 millions de vues et le nombre ne cesse d’augmenter “a déclaré la sprinteuse primée qui se spécialise dans les sprints de 200 et 400 mètres malgré le fait qu’au début, elle hésitait à courir sur le tapis roulant électrique et que maintenant le monde l’a vue le conquérir en un temps record, grâce au soutien inconditionnel qu’elle reçoit. de ses parents et de sa famille.

PLUS D’INFORMATIONS: Un athlète paralympique surprend le monde en devenant culturiste

Jaiya s’entraîne actuellement pour la compétition nationale d’athlétisme en août, mais son rêve est de participer aux Jeux olympiques de 2024. Jusqu’à ce qu’il se matérialise, cette star de la vitesse continuera à marcher à plein régime, propulsée par sa foi. et le désir de réussir. “Les gens m’encouragent à continuer et c’est très agréable de voir comment ils me soutiennent tout au long de ce processus”, a déclaré le protagoniste de la vidéo virale à l’espace précité de la chaîne de télévision WRIC, filiale de la chaîne ABC pour l’état de Virginie.

@espn Elle l’a fait paraître facile 😳👏 (via Faithfocusfinish, jumpers.world/Instagram) ♬ son original – ESPN

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES VIRAUX

Choc des titans! La vidéo virale du combat brutal entre deux tigres en Inde Viral: Un jeune homme surprend sa petite amie avec une demande en mariage spectaculaire Les Simpsons ont fait des prédictions choquantes pour 2021: cela se produira selon la série animée

VIDÉO RECOMMANDÉE

Bébé “ éclate ” de rire quand il voit sa mère éternuer et le moment est viral dans les réseaux

Bébé “ éclate ” de rire quand il voit sa mère éternuer et le moment est viral sur les réseaux (Vidéo: YouTube)