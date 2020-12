Mis à jour le 12/10/2020 à 05:00

“Les ivrognes et les enfants disent toujours la vérité”, dit un dicton bien connu et un vidéo virale de TikTok d’un touriste qui boit un cheval qui s’est perdu au Mexique en est la preuve. La jeune femme identifiée à l’utilisateur @ lizzyfromtheblock99 a partagé les images le week-end dernier où elle explique qu’elle était ivre, perdue et incapable de demander de l’aide car elle ne parlait pas espagnol, sans imaginer qu’en quelques jours elles accumuleraient plus de 10000000 vues et comptant .

Avant de vous demander où se trouve le protagoniste du vidéo viraleOn vous dit qu’au final il a pu rejoindre son hôtel en toute sécurité grâce au cheval, qui connaissait le chemin du retour. Bonjour, TikTok. Actuellement, je suis quelque part dans la jungle du Mexique, et je ne parle pas espagnol, et je suis à cheval, et je me suis saoulé, et je ne sais pas comment je suis arrivé ici. “on entend la femme désemparée.

«Personne ici ne parle ma langue, donc ils ne savent pas ce que je dis. Je ne sais pas où je vais. Je sais seulement que je suis à cheval “, ajoute la jeune femme, qu’à ce stade du vidéo virale il pointe la caméra vers le bas pour prouver qu’il en montait bien une et, incidemment, montre les affaires qu’il portait. Devant elle se trouvaient deux garçons, également à cheval, lui donnant des instructions en espagnol.

«Ils n’arrêtent pas de me dire des choses, mais je ne les comprends pas. Euh, j’ai peur, parce que je ne sais pas monter à cheval. “, précise, mais sans cesser d’être surprise par la situation difficile dans laquelle elle se trouvait. le vidéo virale a été largement partagée sur TikTok et plusieurs utilisateurs ont posté leurs propres réactions en le voyant exprimer son inquiétude pour la jeune femme, d’autres voulant savoir ce qui s’est passé à la fin et certains la critiquant pour s’être exposée de cette manière.

Enfin, dans une autre vidéo qu’elle a partagée sur son compte TikTok, @ lizzyfromtheblock99 souligne qu’elle n’a jamais été perdue comme elle le pensait puisque le cheval savait où elle allait puisque cela l’a finalement conduite à une cascade. “Je viens de me séparer de mon groupe, car mon cheval a continué à courir plus que les autres et j’étais en avance”, a clarifié l’expérience qui a fait d’elle la plus parlée sur les réseaux sociaux.

