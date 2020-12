Même “El Bromas” n’aurait pas osé aller à un tel extrême! UNE vidéo virale Instagram montre comment une femme a joué une blague pratique sur son mari, lui faisant croire qu’un serpent était entré dans leur maison et la réaction était si hilarante qu’il n’a pas fallu longtemps pour être reproduit sur d’autres réseaux sociaux populaires.

Dans les images, partagées sur Instagram par l’utilisateur @lowsena, on observe comment après avoir placé une ceinture sur le sol de sa chambre, le joker appelle son conjoint en disant que “Il y avait quelque chose ici”. L’homme se précipita pour voir ce que c’était et fut pétrifié à l’idée que c’était un serpent.

En fait, le protagoniste de la vidéo virale Il entra dans la pièce avec une épée en jouet, et sursauta à la vue de la ceinture, ainsi qu’un grand cri. “C’était quoi ça?”demanda-t-il, auquel elle répondit que c’était une de ses laisses, profitant de la peur pathologique qu’elle ressent envers ces animaux.

«Une autre blague sur mon mari. Ils sont terrifiés par les serpents. C’était sa ceinture. Il est venu avec une épée. Absolument parfait”a écrit @lowsena dans la description de la vidéo virale, ce qui a déclenché une vague de commentaires de la part d’autres utilisateurs qui ont trouvé la façon curieuse de réagir drôle.

