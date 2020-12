Une rencontre qui ressemble à quelque chose d’un film Disney. UNE vidéo virale Enregistré par une caméra de sécurité, on voit la curieuse rencontre entre un jeune renard et un harfang des neiges au milieu d’une froide nuit d’hiver au Canada. Dans les images, partagé sur Facebook sur la page de la ville de Cobourg, en Ontario, vous pouvez voir comment ces animaux semblent participer à une sorte de danse sur la neige qui recouvre les rues.

Bien que les images datent de janvier 2018, le vidéo virale Il est réapparu sur Facebook en raison de la proximité de Noël alors qu’il met en vedette le duo inhabituel de créatures sauvages. Parfois, le renard semble vouloir jouer avec le hibou et saute dessus, même si l’oiseau n’est pas d’humeur à divertir à n’importe qui et gonfle sa poitrine pour avoir l’air menaçant dans une tentative d’éloigner le mammifère.

Un instant plus tard, ils abandonnent tous les deux et continuent leur chemin, laissant la seule trace de leur étrange ballet nocturne les empreintes de leurs pieds sur la neige, mais Était-ce vraiment une playdate spontanée entre animaux sauvages ou le prélude à une confrontation sanglante entre prédateurs? Et si cette dernière option, qui semble la plus probable, laquelle des deux allait être la proie?

Les harfangs des neiges sont connus pour chasser des animaux aussi gros que les lémines et le renard, évidemment très jeune, correspond au profil. De plus, avant l’atterrissage, l’oiseau est observé survolant le mammifère carnivore, comme s’il calculait s’il pouvait le transporter jusqu’à son nid. Contrairement aux autres hiboux, cette espèce chasse généralement pendant la journée, il est donc inhabituel d’en voir une la nuit.

D’un autre côté, pendant les mois d’hiver rigoureux, un renard affamé est capable de s’aventurer pour des repas plus copieux que son approvisionnement habituel de baies et de fruits. En bon omnivore – et en maître chasseur passionné – ces animaux sont capables de se régaler de tout ce qu’ils trouvent. La chouette avait-elle suffi à satisfaire son appétit? C’est plus que sûr que oui, mais apparemment, c’est une question à laquelle on ne répondra jamais.

