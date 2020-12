Quelle est la pire chose qu’un conducteur puisse faire après avoir causé un accident? Va-t-en. C’était exactement ce qui est observé dans un vidéo virale TikTok dans lequel un adolescent des États-Unis s’enfuit après s’être excusé auprès du propriétaire d’une voiture, il a heurté et heurté l’arrière d’un camion garé dans le même parking.

PLUS D’INFORMATIONS: Cela a laissé tout le monde stupéfait: manœuvre spectaculaire pour éviter de multiples collisions et c’est viral sur les réseaux sociaux

Dans les images, initialement publiées sur TikTok par l’utilisateur @cookierunthangs et qui accumule des milliers de vues, on entend une femme le récriminant à un automobiliste inexpérimenté au début de ses 17 ans pour les dommages qu’il a causés à sa voiture en prenant le volant de son modèle SUV dans une région de Semmes, Alabama.

S’adressant à WKRG News 5, le propriétaire de la voiture – dont le meilleur ami a posté sur TikTok sur vidéo virale– Ils ont dit qu’un témoin de l’incident est entré dans le magasin où ils se trouvaient et a dit à toutes les personnes présentes qu’une voiture bleue venait d’être percutée dans le parking. “A ma malchance, c’était à moi”, a-t-il précisé.

PLUS D’INFORMATIONS: Si vous ne le voyez pas, vous ne le croyez pas: la voiture évite une collision multiple avec cette manœuvre impressionnante

Le blessé a dit qu’après avoir confronté le garçon, il “Menti” et lui a dit que “Je n’avais pas écrasé ma voiture”. «En écoutant des témoins dire le contraire, il a tenté de s’échapper des lieux de l’accident, mais a fini par écraser deux autres voitures PARKED. Il a couru hors de la voiture dans un salon de manucure pour chercher le véritable propriétaire du véhicule “ajoutée.

Apparemment, le mineur conduisait le SUV noir sans permis. Bien que l’incident n’ait pas été signalé à la police locale puisque le parking est considéré comme une propriété privée, les propriétaires des voitures frappées ont précisé que leurs compagnies d’assurance avaient déclaré qu’elles allaient s’occuper de tout.

@cookierunthangs Crash sans musique! Le message continue d’être supprimé par TikTok !! @ kristenhoward75 est ma meilleure amie et a posté la vidéo en premier. Je suis celui qui enregistre. ## fyp ## 3wrecksin1 ♬ son original – Cookie Rambo

Qu’as-tu pensé de cette histoire? Si cela vous convient, nous avons plus de notes sur les tendances pour vous, ainsi que des vidéos virales, des défis viraux ou des défis visuels qui rendront votre journée plus divertissante. Cliquez simplement sur les liens suivants: ‘plus de défis viraux‘ et ‘plus de vidéos virales‘, qui vous amènera à voir le contenu organisé des sections les plus populaires de Depor.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES VIRAUX

À l’américaine: déblayer la neige avec des lance-flammes, boire une bière et fumer une cigarette Viral de maintenant: un jeune homme se jette comme ça sur un toboggan de cinéma et la fin fait sensation dans les réseaux Deux énormes lions de mer se font prendre à “ voler ” un bateau

VIDÉO RECOMMANDÉE

Vidéo virale: la voiture a évité un accident multiple avec une manœuvre spectaculaire

Vidéo virale: une voiture a évité un accident multiple avec une manœuvre spectaculaire (03/08/2020)