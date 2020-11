Mis à jour le 11/09/2020 à 16:57

Une Lamborghini a été piégée dans les inondations causées par la tempête tropicale Eta tandis que la Floride (États-Unis) se bat avec des pluies torrentielles et des vents de plus de 104 km / h. La luxueuse voiture de sport a été enregistrée sur un vidéo virale ouverture dans une rue inondée près du centre de la région de Ft. Lauderdale le week-end dernier.

«Lamborghini ou Submarino?, était la description de la vidéo virale posté sur Twitter par l’utilisateur @WFOJoe, qui à son tour est un extrait d’un rapport diffusé à l’origine par WSVN7 News. Les internautes ont rapidement identifié le véhicule coûteux comme étant le modèle Huracán Spyder, qui est actuellement vendu chez les concessionnaires au prix de 223 000 $.

Les experts du sport automobile ont également eu leur mot à dire à cet égard, notant que «En raison de la conception de sa voiture de course, il traverse l’eau comme le vent. Et comme le moteur est situé à l’arrière, il est plus haut que l’avant et se fraye un chemin si facilement dans les rues inondées. Tant qu’il n’est pas complètement immergé, le moteur continuera de fonctionner “.

Il y avait aussi des jokers qui ont seulement réussi à dire que c’était “Une journée ordinaire à Miami”, tandis que d’autres ont comparé l’observation du vidéo virale avec le succès retenu des Beatles “Sous-marin jaune”. “Nous vivons tous dans une Lamborghini jaune!”, un utilisateur a paraphrasé les paroles du thème. “C’est un sous-marin”a ajouté un autre.

