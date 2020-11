En plus des chats et des bébés, les chiens sont les rois incontestés de la vidéos virales sur Internet comme un chien qui balaie les réseaux sociaux comme TikTok pour être “pétrifié” par la peur en regardant une scène effrayante d’un film d’animation de Scooby Doo avec son propriétaire.

Dans le matériel partagé sur TikTok par l’utilisateur @frapano, qui compte plus de 40 millions de vues, des milliers de “ j’aime ” et des centaines de commentaires, le adorable chien aux yeux grands ouverts et à la tête aussi éloignée que possible de l’écran, assis avec une expression entre surprise et peur.

Qu’est-ce qui a poussé le chien à «ressentir la vraie terreur» et à conquérir les réseaux sociaux dans le processus? Eh bien, c’était une scène dans laquelle Shaggy et son fidèle ami Scooby Doo découvrent qu’ils étaient traqués par un méchant lorsqu’ils sont arrivés dans une impasse, un élément classique qui caractérise cette série pour enfants dont on se souvient.

Cependant, ce que l’on peut voir dans le vidéo virale ce n’est pas exactement un chien “effrayé” d’après ce que vous voyez sur l’écran de télévision mais la façon dont l’animal semble se détendre en s’assoyant, car vous pouvez dire qu’il porte un objet entre ses dents, probablement l’un de ses jouets préférés.

@faprano ## collage avec @thepetcollective ## drole ## peur ## scoobydoo ## chiendrole ## pourtoi ## viral ## fun ♬ Les Planètes, Op.32: I.Mars, the Bringer of War – Leonard Bernstein & New York Philharmonic Orchestra

