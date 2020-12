Mis à jour le 12/03/2020 à 21:40

Amitié pure et sincère. Les animaux peuvent nous enseigner les plus grandes leçons de la vie simplement par leurs nobles actions. Justement, un vidéo virale Cela déchaîne les médias sociaux montre comment un bébé éléphant et un zèbre jouent joyeusement, tout en communiquant un message puissant.

Susanta Nanda de l’Indian Forest Service (IFS) était la personne qui a partagé via son compte Twitter le brief vidéo virale 30 secondes, qui a accumulé plus de 10 000 reproductions à ce jour.

Dans les images que vous pouvez voir Bébé éléphant s’amusant avec le zèbre dans la savane et avec sa trompe, le petit pachyderme caresse et serre son compagnon de jeu, qui semble apprécier le geste.

Et quelle est la forte leçon que cette scène nous laisse? “L’amitié n’a aucune valeur de survie, mais c’est l’une de ces choses qui nous fait valoriser notre survie”, Nanda a réfléchi dans le texte qui accompagne le matériel.

L’amitié n’a aucune valeur de survie; c’est plutôt l’une de ces choses qui donnent de la valeur à la survie💕 pic.twitter.com/XvFY8HsbLN – Susanta Nanda (@ susantananda3) 2 décembre 2020

