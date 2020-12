Si vous êtes un amoureux de la nature et de la faune, ce vidéo virale est celui que vous devez absolument voir. Il s’agit d’un court clip Twitter qui montre comment deux grands troupeaux d’insectes coexistent de manière ordonnée et pacifique lorsqu’ils marchent le long d’un chemin, montrant qu’ils sont capables d’en déplacer un grand nombre sans interrompre leurs «voisins» loin de là. envahissent leur territoire. Une formidable leçon pour l’humanité!

Dans les courtes images, initialement partagées par l’utilisateur @Mehdi_Moussaid et répliquées par @SteveStuWill, il est observé comment une armée de termites marche parallèlement à l’une des fourmis, respectant mutuellement leur espace et sans envahir le chemin par lequel chacun voyage.

Comme on peut le voir dans le matériel, les termites et les fourmis sont protégés par des colonnes de soldats, un spectacle à la fois hypnotique et relaxant alors que vous regardez ces créatures défiler sans fin vers leurs colonies respectives.

“L’une des meilleures vidéos d’animaux de 2020: une rangée de termites parallèle à l’une des fourmis, chacune protégée par une colonne de soldats”, il lit dans la description de la vidéo virale qui compte déjà plus de 4’600’000 vues.

“Les termites semblent plus disciplinés et organisés”, “Ma mâchoire a chuté”, entre autres, certains des commentaires les plus notables qui ont déclenché la diffusion de ce matériel sur Twitter il nous apprend qu’il y a toujours de la place pour l’ordre.

