Que peut faire votre chat? Bien que la plupart d’entre eux remercient généralement leur espèce, celle sur laquelle un félin russe a montré vidéo virale paralysé tout le monde sur les réseaux sociaux comme TikTok. La raison? Sa capacité à ouvrir des bouteilles sans avoir besoin d’utiliser un décapsuleur.

PLUS D’INFORMATIONS: Combien identifiés? Gato le “ casse ” sur Internet en dansant de la musique électronique

Dans les images partagées sur TikTok par Eva Anisimova sur son compte @lady_duu, on voit son animal de compagnie en train de mordre le bouchon d’une bouteille de bière et d’essayer de l’enlever sans succès à l’aide de ses crocs acérés. Mais loin d’abandonner, il décide d’essayer une fois de plus.

Lécher un peu le bec de la bouteille, le chat vidéo virale -qui a jusqu’à présent plus de 3100000 vues sur TikTok- parvient enfin à le découvrir et son exploit est célébré tant pour son propriétaire que pour les autres personnes qui l’ont accompagné.

PLUS D’INFORMATIONS: Ce chat est une star des médias sociaux pour ses incroyables pas de danse

Nul doute que le succès des chats sur les réseaux sociaux est indéniableSurtout s’ils font preuve de talents incroyables qui les distinguent des autres et obtiennent une place au panthéon des célébrités sur Internet.

Qu’as-tu pensé de cette histoire? Si cela vous convient, nous avons plus de notes sur les tendances pour vous, ainsi que des vidéos virales, des défis viraux ou des défis visuels qui rendront votre journée plus divertissante. Cliquez simplement sur les liens suivants: ‘plus de défis viraux‘ et ‘plus de vidéos virales‘, qui vous amènera à voir le contenu organisé des sections les plus populaires de Depor.

@lady_duu А что умеет ваш кот? 😂 ## пиво ## рекомендации ## рек ♬ оригинальный звук – Маленькая дама

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES VIRAUX

Le chat va à la plage pour la première fois et réagit de manière inhabituelle Kitty a “ grondé ” son bol comme ça pour s’être mouillé la patte quand il buvait de l’eau et la réaction est une rage dans les réseaux Comme dans “ Tom et Jerry ”: le chat se lie d’amitié avec la souris après avoir essayé de la manger et c’est viral