Plus de 4’000’000 vues s’accumulent en Youtube il vidéo virale d’un bébé panda géant nommé Fu Bao qui s’accroche de toutes ses forces à l’une des jambes de son gardien. Tout commence quand l’ouvrier du zoo Everland de Corée du sud pèse le veau de 6 mois et l’abaisse soigneusement hors de la balance pour le redémarrer.

En plaçant Fu Bao sur le sol, l’ouvrier du zoo le rejoint, mais se rend compte que le panda ne veut pas être laissé seul. Enroulant ses pattes avant et arrière autour de sa jambe, l’adorable protagoniste du vidéo virale cela ne vous laissera même pas faire un pas lorsque vous essayez de vous éloigner de la balance.

Alors qu’il se penche et parvient à se libérer de l’emprise de Fu Bao, le vidéo virale nous montre que le petit panda géant essaie de le serrer dans ses bras avant d’abandonner et de rouler sur le côté. Quelques secondes plus tard, le bébé plantigrade peut être vu dormir paisiblement sur le dos de sa mère.

Les images, où Fu Bao apparaît également en train d’escalader des arbres et de jouer avec un cheval à bascule en bois, ont été partagées par le zoo d’Everland en Corée du Sud sur son canal de Youtube le 20 décembre 2020, mais ils sont redevenus pertinents après que le bébé panda géant ait fait ses débuts officiels sur le site le 4 janvier.

Fu Bao est le premier panda géant né en Corée du Sud. Ses parents, une fillette de sept ans nommée Ai Bao et un garçon de huit ans nommé Le Bao, sont arrivés dans les établissements susmentionnés de la province chinoise du Sichuan, dans le cadre de leur programme «Panda Diplomacy» (Panda Diplomacy traduit en espagnol).

Un fait à mentionner est que Les pandas, autrefois considérés comme en voie de disparition, sont une espèce protégée et il y a moins de 2000 individus à l’état sauvage, selon les chiffres du World Wildlife Fund (WWF). Une grande partie de ses habitats a été menacée par des projets d’infrastructure dans sa Chine natale.

