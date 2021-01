Comme s’il s’agissait de la version réelle de Tony Stark, un récent diplômé en génie mécanique de États Unis partagé dans TIC Tac une vidéo virale montrant comment il a construit son propre costume d’Iron Man, qui a accumulé près de 50 000 000 de vues, des milliers de «J’aime» et des centaines de commentaires jusqu’à présent.

Dans les images, partagées via son compte @ emily.the.engineer, Emily Yarid est vue en train de faire des phonèmes sur divers thèmes tout en élabore – à l’aide d’une imprimante 3D et de son propre logiciel d’ingénierie – chacune des parties de l’armure du personnage populaire de Marvel en bleu avec de l’argent.

Cette jeune femme talentueuse de North Augusta, en Caroline du Sud, a résumé huit mois de travail acharné dans un clip de 60 secondes seulement, le même qui lui a permis de gagner constamment un énorme succès. Malgré son récent succès sur les réseaux sociaux, ce n’est pas la première fois que Yarid construit des objets emblématiques liés aux super-héros.

Dans ce sens, le protagoniste de vidéo virale a dit au Greenville News que travaille actuellement à la construction du «Mark X», l’armure qu’Iron Man portait dans le premier film Avengers en direct, un projet dans lequel il est au milieu et qui lui prendra environ neuf mois pour terminer.

