Un vrai polyvalent! Un pêcheur de Argentine est devenu une célébrité de TIC Tac après un vidéo virale montrent le moment exact où il est «sorti de la mer» à bord de son vieux camion délabré, exploit qui a eu un tel impact qu’il a attiré l’attention des constructeurs du véhicule utilitaire.

Le conducteur du délabrement Ford F-100 de 1974 qui provoque une sensation dans TIC Tac a été identifié comme Cristian Firmapaz, qui se consacre à la pêche artisanale du poulpe sur les côtes de San Antonio Oeste, chef-lieu du département de San Antonio, dans la province de Río Negro, selon le site El Litoral.

Une fois qu’ils ont découvert qui était le protagoniste du vidéo virale, un cadre de Ford Argentine a contacté la personne au volant pour vous proposer une restauration complète de votre camion occupé ou un changement de modèle pour un zéro kilomètre.

Bien qu’il y ait eu quelques obstacles bureaucratiques, tels que l’état irrégulier des papiers du véhicule qui n’étaient pas au nom de Firmapaz, la solidarité a fini par triompher et Un voisin de la ville thermale a réussi à localiser le dernier propriétaire enregistré du F-100 pour l’aider à effectuer le transfert final et à poursuivre le processus avec le constructeur automobile.

