Son imprudence a presque payé cher. UNE vidéo virale Ce balayage des médias sociaux montre à quel point un homme en Inde a failli devenir le «déjeuner» d’un lion qui l’a poursuivi pour l’avoir interrompu pendant une pause.

Dans les images choquantes, enregistrées par le sujet lui-même avec son téléphone portable et partagées par le compte Twitter officiel du journal Times of India, on observe comment il provoque délibérément le «roi de la jungle» jusqu’à ce qu’il commence à lui pincer les talons.

Tout commence par Le lion adulte est vu se détendre et prendre un bain de soleil dans un champ agricole situé derrière un mur de rochers avant que l’individu imprudent n’essaye d’attirer son attention jusqu’à deux fois.

En apprenant la vidéo virale enregistrée au village de Gir Gadhda taluka de Dron dans le district de Gir Somnath, le Département des forêts de l’Inde a lancé une alerte contre son protagoniste, qui sera poursuivi pour avoir enfreint la loi sur la protection de la faune une fois identifié.

Regardez: Rasez de près pour l’homme après avoir été chassé par un lion en colère dans #Rajkot #GirLion pic.twitter.com/vlpfBSL7SX – TOIRajkot (@TOIRajkot) 18 décembre 2020

