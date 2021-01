La tempête appelée Filomena cause de graves problèmes. Ceux qui souffrent le plus sont ceux qui résident dans la Communauté de Madrid, y compris les équipes de football. Que s’est-il passé ce dimanche avec les joueurs de Getafe, comme on le voit dans une vidéo YouTube, en est un échantillon.

Mathías Olivera, membre du groupe “ Azulón ”, a révélé via Instagram Stories, comment lui et ses coéquipiers Erick Cabaco, Djené Dakoman, Francisco Portillo et ont souffert des intempéries. Les images, qui circulent également dans Youtube, montrent qu’ils ont dû pousser, au milieu de la neige, une voiture envoyée par LaLiga, pour se rendre à l’hôtel de concentration.

«Essayer de se concentrer pour jouer», était le message qu’Olivera a écrit dans le réseau social susmentionné et qui a provoqué l’indignation à Getafe, en raison des risques que la Liga expose aux athlètes.

Getafe et Elche devait jouer ce dimanche à Alicante, mais étant donné l’impossibilité de voyager en raison des conditions météorologiques, LaLiga a décidé de reporter le match à ce lundi.

Malgré la demande de Getafe Après avoir reporté la confrontation, LaLiga a décidé que le match devait se poursuivre et a envoyé des taxis chez les joueurs pour les transférer dans un hôtel près de l’aéroport de Barajas, dans le but de partir pour Alicante lundi matin.

«Nous n’avons rien avec quoi voyager. S’il fait dix degrés sous zéro ce soir, même demain, il n’y a pas de vols. Nous ne nous sommes pas entraînés depuis trois jours. Vous devez prendre une décision. Cela ne peut pas être forcé. Nous devrons suspendre ce qui doit être suspendu », a déclaré le président de Getafe, Ángel Torres, en dialogue avec Time of Game.

