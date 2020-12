Mis à jour le 15/12/2020 à 21:45

La troisième saison de “Virgin River”, également connu sous le nom de “Un endroit pour rêver” en Amérique latine, est une possibilité pour Netflix. Les fans veulent désespérément savoir ce qui arrivera à Jack Sheridan (Martin Henderson) après qu’il ait été abattu et comment sa relation avec Hope McCrea (Annette O’Toole), avec qui il s’était battu pour s’immiscer dans sa vie, se poursuivra.

La deuxième saison de “Virgin River” nous a montré plusieurs moments tendus entre Jack et Hope, le maire de la ville. Ce sont de bons amis, mais ils se sont battus après que Hope se soit mêlée aux affaires personnelles de Jack.

Comme rappelé, Charmaine avait personnellement demandé à Hope de remettre une lettre à Jack cela a révélé qu’elle était enceinte. Alors Hope sentit qu’il était de son devoir d’informer Jack personnellement. Cela a créé un gros problème, comme Mel l’a découvert.

«Virgin River», la série à succès de Netflix, met en vedette Alexandra Breckenridge et Martin Henderson (Photo: Netflix)

Cela a généré que Jack va se fâcher contre Hope et lui a demandé de ne plus se mêler de ses affaires personnelles. Espérer il se sentit mal d’avoir causé l’ennui de Jack et s’excusa. Cependant, Jack a décidé de se distancer de Hope, mais petit à petit les choses se sont améliorées.

Au cours des première et deuxième saisons de “Virgin River”, Hope a toujours qualifié Jack de «famille», mais la série n’a pas exploré leur relation en profondeur. Hope est maire de Virgin River et rien ne prouve qu’elle soit une parente directe de Jack. Cependant, il existe une théorie selon laquelle Jack et Hope sont une famille.

Fans de “Virgin River” ils ont simplement supposé que le mot «famille» n’avait pas été utilisé dans un sens littéral et que Hope n’était qu’une figure maternelle très proche.

Les doutes des fans sur la relation entre Jack et Hope sont apparus avant le lancement de la deuxième saison de “Virgin River”. Beaucoup s’étaient disputés si Jack était vraiment lié à Hope, l’un d’eux suggérant qu’il pourrait être «secrètement adopté».

Il s’agit d’attendre que Netflix confirmer la troisième saison tant attendue de “Virgin River” et peut-être que les nouveaux chapitres pourront résoudre ce doute.

La deuxième saison de «Virgin River» nous a montré plusieurs moments tendus dans la relation de Jack et Hope (Photo: Netflix)